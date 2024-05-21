Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеSVR гідральян ріш інтенсивний зволожуючий крем (SVR hydralian riche intensive cream) SVR гідральян ріш інтенсивний зволожуючий крем (SVR hydralian riche intensive cream) (324946) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 603,75 грн Без рецепта 1 шт від 603,75 грн В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Lab. SVR Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте