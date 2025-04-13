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Засоби для тіла
Кодалі поживний крем для тіла
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від
1620,29
грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
089
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби
2.3. Засоби для тіла
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
1620,29
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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