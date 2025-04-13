Засоби для тіла

Кодалі поживний крем для тіла

КОДАЛІ ЖИВИЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ТІЛА 089 400 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 1620,29 грн
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Форма випуску
089
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
400 мл
Косметичні засоби