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Бальзам профілактичний для очей Фаурин (324644) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам профілактичний для очей Фаурин
Ціна в місті Київ
від 109,25 грн
Без рецепта
1 шт від 109,25 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 20 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
10 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей