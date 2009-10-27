Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейБальзам профілактичний для очей Фаурин Бальзам профілактичний для очей Фаурин (324644) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 109,25 грн Без рецепта 1 шт від 109,25 грн 1 шт Немає в наявності В наявності в 20 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фіторія Об'єм 10 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей