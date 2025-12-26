Сонцезахисні засоби для тіла

Молочко-спрей сонцезахисний

МОЛОЧКО-СПРЕЙ "ЛАБОРАТОРІЯ-ЕФЕКТ" СОНЦЕЗАХИСНИЙ 200 г з максимальним ступенем захисту №1
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г

Молочко-спрей сонцезахисний інструкція із застосування

Молочко-спрей "Лабораторія-Ефект" сонцезахисний з максимальним ступенем захисту

Комплекс з 3-х фільтрів, посилений антиоксидантами, забезпечить повний і тривалий захист від шкідливих сонячних променів (UVA / UVB).

Рекомендується для безпечної засмаги світлої і чутливої ​​шкіри в перші дні перебування на сонці.

Молочко захищає від появи пігментних плям і веснянок та не перешкоджає засмазі.

Антиоксиданти (вітамін Е і екстракт зеленого чаю) нейтралізують дію вільних радикалів і попереджають старіння шкіри.

Склад

Aqua, Oil Helianthus Annuus, PEG-35(40) Hydrogenated Castor Oil, 1) Ethylhexyl Methoxycinnamate, 2) Butyl Methoxydibenzoylmethane, 3) Ethylhexyl Salicylate, Trilaureth-4 Phosphate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Cyclomethicone, Parfum, BHA, BHT, Camellia Sinensis Extract Oil-SC-[CO2], Tocopheryl Acetate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal.

Застосування

Рівномірно нанести молочко на тіло перед прийняттям сонячних ванн. Повторне нанесення необхідне через 5 годин або після купання.

Упаковка

ПЕТ-флакон.

Маса: 200 г.

