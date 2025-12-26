Комплекс з 3-х фільтрів, посилений антиоксидантами, забезпечить повний і тривалий захист від шкідливих сонячних променів (UVA / UVB).

Рекомендується для безпечної засмаги світлої і чутливої ​​шкіри в перші дні перебування на сонці.

Молочко захищає від появи пігментних плям і веснянок та не перешкоджає засмазі.

Антиоксиданти (вітамін Е і екстракт зеленого чаю) нейтралізують дію вільних радикалів і попереджають старіння шкіри.