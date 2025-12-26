Молочко-спрей сонцезахисний
Молочко-спрей сонцезахисний інструкція із застосування
Молочко-спрей "Лабораторія-Ефект" сонцезахисний з максимальним ступенем захисту
Комплекс з 3-х фільтрів, посилений антиоксидантами, забезпечить повний і тривалий захист від шкідливих сонячних променів (UVA / UVB).
Рекомендується для безпечної засмаги світлої і чутливої шкіри в перші дні перебування на сонці.
Молочко захищає від появи пігментних плям і веснянок та не перешкоджає засмазі.
Антиоксиданти (вітамін Е і екстракт зеленого чаю) нейтралізують дію вільних радикалів і попереджають старіння шкіри.
Склад
Aqua, Oil Helianthus Annuus, PEG-35(40) Hydrogenated Castor Oil, 1) Ethylhexyl Methoxycinnamate, 2) Butyl Methoxydibenzoylmethane, 3) Ethylhexyl Salicylate, Trilaureth-4 Phosphate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Cyclomethicone, Parfum, BHA, BHT, Camellia Sinensis Extract Oil-SC-[CO2], Tocopheryl Acetate, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal.
Застосування
Рівномірно нанести молочко на тіло перед прийняттям сонячних ванн. Повторне нанесення необхідне через 5 годин або після купання.
Упаковка
ПЕТ-флакон.
Маса: 200 г.