Молочко доглядає за шкірою після пепебування на сонці.

D-пантенол усуває подразнення і почервоніння шкіри, надає заспокійливу дію.

Вітаміни А і Е в комплексі з екстрактом зеленого чаю знімають сонячний стрес, нейтралізують дію вільних радикалів, тонізують шкіру і попереджають її зневоднення.

Оливкова олія інтенсивно живить шкіру, перешкоджаючи її лущення.