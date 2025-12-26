Засоби після засмаги і протиопікові

Молочко-спрей після засмаги (Milk-spray after sun)

МОЛОЧКО-СПРЕЙ "ЛАБОРАТОРІЯ-ЕФЕКТ" ПІСЛЯ ЗАСМАГИ ТОНІЗУЮЧИЙ 200 г №1
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г

Молочко-спрей після засмаги інструкція із застосування

Молочко-спрей "Лабораторія-Ефект" після засмаги тонізуючий

Молочко доглядає за шкірою після пепебування на сонці.

D-пантенол усуває подразнення і почервоніння шкіри, надає заспокійливу дію.

Вітаміни А і Е в комплексі з екстрактом зеленого чаю знімають сонячний стрес, нейтралізують дію вільних радикалів, тонізують шкіру і попереджають її зневоднення.

Оливкова олія інтенсивно живить шкіру, перешкоджаючи її лущення.

Склад

Aqua, Oil Helianthus Annuus, Olive Fruit Oil, Panthenol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Trilaureth-4 Phosphate, Cyclomethicone, PEG-35(40) Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Camellia Sinensis Extract Oil-SC-[CO2], Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, BHA , BHT, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal.

Застосування

Рівномірно нанести молочко на тіло після прийняття сонячних ванн.

Упаковка

ПЕТ-флакон.

Маса: 200 г.

