Молочко-спрей після засмаги (Milk-spray after sun)
Молочко-спрей після засмаги інструкція із застосування
Молочко-спрей "Лабораторія-Ефект" після засмаги тонізуючий
Молочко доглядає за шкірою після пепебування на сонці.
D-пантенол усуває подразнення і почервоніння шкіри, надає заспокійливу дію.
Вітаміни А і Е в комплексі з екстрактом зеленого чаю знімають сонячний стрес, нейтралізують дію вільних радикалів, тонізують шкіру і попереджають її зневоднення.
Оливкова олія інтенсивно живить шкіру, перешкоджаючи її лущення.
Склад
Aqua, Oil Helianthus Annuus, Olive Fruit Oil, Panthenol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Trilaureth-4 Phosphate, Cyclomethicone, PEG-35(40) Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Camellia Sinensis Extract Oil-SC-[CO2], Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, BHA , BHT, Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal.
Застосування
Рівномірно нанести молочко на тіло після прийняття сонячних ванн.
Упаковка
ПЕТ-флакон.
Маса: 200 г.