Бальзам Мінталон дитячий (Balm Mintalon baby) (324570) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 71,76 грн
Без рецепта
Виробник
Мінта
Форма випуску
Бальзам
Вага
30 г
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/12771 від 27.04.2017
Бальзам Мінталон дитячий інструкція із застосування
Показання
- при попрілостях;
- для обробки тріщин сосків при грудному вигодуванні;
- для зволоження, пом'якшення і стимуляції живлення шкіри;
- при подразненні, почервонінні і сухості шкіри;
- при запальних процесах;
- при укусах тварин і комах;
- при раневих пошкодженнях будь-якого типу;
- при термічних пошкодженнях (опіки і обмороження);
- при гематомах;
- для запобігання шкідливому впливу природних факторів (вітру, прямих сонячних променів, низьких температур).
- Протипоказання, побічні дії та особливості використання
- Протипоказання і побічні дії не виявлені. Не рекомендовано використання бальзаму при індивідуальній підвищеній чутливості до його компонентів.
- При пошкодженнях шкіряних покровів трофічного характеру та таких, що виникають при інших патологіях організму, слід використовувати бальзам в комплексній терапії основного захворювання після консультації з лікарем.
Спосіб застосування
Бальзам призначений для зовнішнього використання. Бальзам рясно нанести на пошкоджену поверхню та навколо неї, покрити пов’язкою з ізолюючою плівкою, що запобігає всмоктуванню бальзаму в пов’язку. Повторити нанесення 1-2 рази на день. При тривалому застосуванні слід 1 годину на день тримати оброблену ділянку шкіри відкритою, без пов’язки. Частота нанесення бальзаму і тривалість застосування залежить від розміру пошкодження. Ефективність дії бальзаму залежить від швидкості і тривалості його використання.
Термін придатності
3 роки.
Упаковка
По 30 г в тубі. По 1 тубі в пачці.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі від — 0ºС до +25ºС. Уникати потрапляння прямого сонячного світла.
ТУ У 20.4–33900847–001:2012