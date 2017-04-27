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Бальзам Мінталон дитячий (Balm Mintalon baby) (324570) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам Мінталон дитячий (Balm Mintalon baby)
Ціна в місті Київ
від 71,76 грн
Без рецепта
1 шт від 71,76 грн
В наявності в 32 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Бальзам
Вага
30 г
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Реєстраційне посвідчення
602-123-20-1/12771 від 27.04.2017

Бальзам Мінталон дитячий інструкція із застосування

Показання

  • при попрілостях;
  • для обробки тріщин сосків при грудному вигодуванні;
  • для зволоження, пом'якшення і стимуляції живлення шкіри;
  • при подразненні, почервонінні і сухості шкіри;
  • при запальних процесах;
  • при укусах тварин і комах;
  • при раневих пошкодженнях будь-якого типу;
  • при термічних пошкодженнях (опіки і обмороження);
  • при гематомах;
  • для запобігання шкідливому впливу природних факторів (вітру, прямих сонячних променів, низьких температур).
  • Протипоказання, побічні дії та особливості використання
  • Протипоказання і побічні дії не виявлені. Не рекомендовано використання бальзаму при індивідуальній підвищеній чутливості до його компонентів.
  • При пошкодженнях шкіряних покровів трофічного характеру та таких, що виникають при інших патологіях організму, слід використовувати бальзам в комплексній терапії основного захворювання після консультації з лікарем.

Спосіб застосування

Бальзам призначений для зовнішнього використання. Бальзам рясно нанести на пошкоджену поверхню та навколо неї, покрити пов’язкою з​ ізолюючою плівкою, що запобігає всмоктуванню бальзаму в пов’язку. Повторити нанесення 1​-2 рази на день. При тривалому застосуванні слід 1 годину на день тримати оброблену ділянку шкіри відкритою, без пов’язки. Частота нанесення бальзаму і тривалість застосування залежить від розміру пошкодження. Ефективність дії бальзаму залежить від швидкості і тривалості його використання.

Термін придатності

3 роки.

Упаковка

По 30 г в тубі. По 1 тубі в пачці.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці при температурі від — 0ºС до +25ºС. Уникати потрапляння прямого сонячного світла.

ТУ У 20.4–33900847–001:2012

БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ
БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах
від 71,76 грн
В наявності в 32 аптеках
Ціни в аптеках
БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ
БАЛЬЗАМ МІНТАЛОН ДИТЯЧИЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ бальзам 30 г при опіках, ранах, укусах комах
від 71,76 грн
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