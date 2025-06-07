Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем для ніг живильний Натуральний догляд (Nourishing foot cream Natural care)

КРЕМ ДЛЯ НІГ ЖИВИЛЬНИЙ ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ серії "НАТУРАЛЬНИЙ ДОГЛЯД" 90 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 34,36 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
90 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
602-123-20-1/154 від 30.09.2016