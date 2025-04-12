Засоби з догляду за шкірою ніг

Фіто-бальзам для ніг Обліпиха Смачні секрети (Phyto-foot balm Sea buckthorn Delicious secrets)

ФІТО-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ серії "OBLEPIKHA" тм "СМАЧНІ СЕКРЕТИ" З ОБЛІПИХОЮ ТА ПОДОРОЖНИКОМ 275 мл проти тріщин ступнів №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 88,00 грн
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Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
275 мл
Косметичні засоби