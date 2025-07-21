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Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Крем рожевий (Cream Rose)
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від
666,22
грн
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Характеристики
Виробник
Weleda
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
666,22
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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