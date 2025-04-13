Кабріта 2 Голд суха дитяча суміш для подальшого годування на основі козячого молока (Kabrita 2 Gold dry infant formula for further feeding based on goat milk)
2 препарати
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KABRITA 2 GOLD СУХА ДИТЯЧА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 МІСЯЦІВ
800 г №1Hyproca Nutrition B.V.
KABRITA 2 GOLD СУХА ДИТЯЧА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ НА ОСНОВІ КОЗЯЧОГО МОЛОКА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 6 МІСЯЦІВ
400 г №1Hyproca Nutrition B.V.
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Hyproca Nutrition B.V.
Умови продажу
Без рецепта
Вага
800 г
Дитяче харчування