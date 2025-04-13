Алфаре суміш (Alphare mix)
Характеристики
Виробник
Нестле Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Клінічне харчування
Алфаре суміш інструкція із застосування
Показання до застосування
- Харчова непереносимість, викликана важкою гострою і хронічною діареєю, синдром мальабсорбції.
- Алергія на білок коров'ячого молока,сої або будь-який інший білок тваринного походження.
- Атопічний дерматит, екзема.
- Важка гіпотрофія/передопераційна підготовка та післяопераційний харчування.
- Велика резекція кишечника (синдром короткої кишки).
- Злоякісні захворювання, під час променевої та хіміотерапії.
- Еозинофільний гастроентерит, біліарна атрезія.
- Муковісцедоз.
- Целіакія.
- Реанімаційні стани, опіки.
Протипоказання
- Галактоземія.
- Діарея з метаболічної або ендокринної етіологією.
- Вроджені порушення абсорбції хлору.
- Вроджена мальабсорбція глюкози і галактози.