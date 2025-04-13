Клінічне харчування

Алфаре суміш (Alphare mix)

СУМІШ СУХА НАПІВЕЛЕМЕНТНА ГІПОАЛЕРГЕННА ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ "ALFARE" 400 г №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Нестле Україна
Умови продажу
Без рецепта
Вага
400 г
Клінічне харчування

Алфаре суміш інструкція із застосування

Показання до застосування

  • Харчова непереносимість, викликана важкою гострою і хронічною діареєю, синдром мальабсорбції.
  • Алергія на білок коров'ячого молока,сої або будь-який інший білок тваринного походження.
  • Атопічний дерматит, екзема.
  • Важка гіпотрофія/передопераційна підготовка та післяопераційний харчування.
  • Велика резекція кишечника (синдром короткої кишки).
  • Злоякісні захворювання, під час променевої та хіміотерапії.
  • Еозинофільний гастроентерит, біліарна атрезія.
  • Муковісцедоз.
  • Целіакія.
  • Реанімаційні стани, опіки.

Протипоказання

  • Галактоземія.
  • Діарея з метаболічної або ендокринної етіологією.
  • Вроджені порушення абсорбції хлору.
  • Вроджена мальабсорбція глюкози і галактози.