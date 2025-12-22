Вживати дітям від 6 до 12 років по 1 саше 2 рази на добу; дітям від 12 років і дорослим по 1 саше 3–4 рази на добу, розчинивши в 100 мл гарячої кип'яченої води (не окріп) , ретельно збовтати перед вживанням. Рекомендована тривалість застосування складає 4–7 днів, доза і термін споживання можуть бути збільшені лікарем.

Перед початком прийому рекомендується консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання.