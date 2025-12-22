Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії

Мультигрип® Фіто (Multigrip® Phyto)

МУЛЬТИГРИП® ФІТО З ЕХІНАЦЕЄЮ
Порошок для орального розчину саше №10
Дельта Медікел
від 152,52 грн
в 871 аптеці
МУЛЬТИГРИП® ФІТО З ШИПШИНОЮ
Порошок для орального розчину саше №10
Дельта Медікел
від 215,90 грн
в 79 аптеках
Інструкція вказана для МУЛЬТИГРИП® ФІТО З ЕХІНАЦЕЄЮ порошок для орального розчину саше №10

Мультигрип ® Фіто інструкція із застосування

Рекомендації до застосування

Порошок з ехінацеєю та вітаміном С для орального розчину Мультигрип рекомендується в якості дієтичної добавки для дітей від 6 років і дорослих як додаткове джерело вітамінів, сапонінів, флавонових глікозидів, ефірних масел і органічних кислот, які сприяють поліпшенню загального стану організму і підвищенню імунітету при гострих респіраторних інфекціях, застуді і грипі; сприяє загальному зміцненню імунної системи в період сезонних захворювань.

Властивості:

  • сприяє поліпшенню загального стану організму;
  • підвищує імунітет при гострих респіраторних інфекціях, застуді і грипі;
  • сприяє загальному зміцненню імунної системи в період сезонних захворювань.

Спосіб застосування та дози

Вживати дітям від 6 до 12 років по 1 саше 2 рази на добу; дітям від 12 років і дорослим по 1 саше 3–4 рази на добу, розчинивши в 100 мл гарячої кип'яченої води (не окріп) , ретельно збовтати перед вживанням. Рекомендована тривалість застосування складає 4–7 днів, доза і термін споживання можуть бути збільшені лікарем.

Перед початком прийому рекомендується консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів продукту. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендується консультація лікаря. Не рекомендується застосовувати продукт в період вагітності і грудного вигодовування, при запаленні нирок. Не застосовувати продукт при непереносимості певних цукрів або при діабеті першого типу.

Не є лікарським засобом.

Умови та термін зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі від 15°С до 25°С, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Порошок для орального розчину.

Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Дієтичні добавки
Форма випуску
Порошок для орального розчину
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
10 шт.