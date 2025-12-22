Мультигрип® Фіто (Multigrip® Phyto)
Мультигрип ® Фіто інструкція із застосування
Рекомендації до застосування
Порошок з ехінацеєю та вітаміном С для орального розчину Мультигрип рекомендується в якості дієтичної добавки для дітей від 6 років і дорослих як додаткове джерело вітамінів, сапонінів, флавонових глікозидів, ефірних масел і органічних кислот, які сприяють поліпшенню загального стану організму і підвищенню імунітету при гострих респіраторних інфекціях, застуді і грипі; сприяє загальному зміцненню імунної системи в період сезонних захворювань.
Властивості:
- сприяє поліпшенню загального стану організму;
- підвищує імунітет при гострих респіраторних інфекціях, застуді і грипі;
- сприяє загальному зміцненню імунної системи в період сезонних захворювань.
Спосіб застосування та дози
Вживати дітям від 6 до 12 років по 1 саше 2 рази на добу; дітям від 12 років і дорослим по 1 саше 3–4 рази на добу, розчинивши в 100 мл гарячої кип'яченої води (не окріп) , ретельно збовтати перед вживанням. Рекомендована тривалість застосування складає 4–7 днів, доза і термін споживання можуть бути збільшені лікарем.
Перед початком прийому рекомендується консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану дозу для щоденного споживання.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів продукту. При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендується консультація лікаря. Не рекомендується застосовувати продукт в період вагітності і грудного вигодовування, при запаленні нирок. Не застосовувати продукт при непереносимості певних цукрів або при діабеті першого типу.
Не є лікарським засобом.
Умови та термін зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці виробника при температурі від 15°С до 25°С, в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Форма випуску
Порошок для орального розчину.