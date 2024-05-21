дієтична добавка не є заміною збалансованого та різноманітного харчування і здорового способу життя.

Для підтвердження правильності вибору та для підбору максимально оптимальної схеми вживання Альфлорексу за наявності тяжкої чи хронічної форми захворювання або при виникненні конкретного запитання щодо використання Альфлорексу з іншими харчовими, дієтичними добавками або лікарськими препаратами рекомендована консультація лікаря.

Дія Альфлорексу залежить від дотримання правильної дози та регулярності вживання.

Для поліпшення роботи кишечнику слід вживати по 1 капсулі Альфлорексу на добу, запиваючи склянкою води, протягом 4 тиж (за необхідності продовження вживання рекомендована консультація лікаря).

Ефект штаму Bifidobacterium infantis 35624 швидко зникає після закінчення використання, тому важливо не пропускати його вживання. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Протягом перших тижнів вживання Альфлорексу може викликати тимчасові незначні зміни діяльності кишечнику — це період адаптації. Важливо продовжити подальше використання.

Пакування Альфлорексу розроблене таким чином, щоб бактерії залишалися живими й активними. Щоб відкрити тубу, необхідно зламати ущільнювальне кільце, натиснувши його, а потім підняти кришку вгору. Після використання не забувати ретельно закривати тубу. Для збереження життєздатності бактеріальної культури, а отже, й ефективності засобу, бажано вжити його протягом 30 днів після першого відкриття туби.

При взаємодії з харчовими, дієтичними добавками та більшістю лікарських засобів не виявлено ознак зниження ефективності Альфлорексу чи лікувальних засобів. Також його дія не змінюється залежно від вживання в різний час доби. Проте Bifidobacterium infantis 35624 є штамом бактерій, тому він може бути неефективним при лікуванні антибіотиками.

Застереження: діти, період вагітності та годування грудьми, індивідуальна підвищена чутливість до компонентів дієтичної добавки.