Гамма комбо (Gamma combo) (322194) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Гамма комбо інструкція із застосування
Склад
5 ml (мл) сиропу містить: базиліку (Ocimum sanctum) 200 mg (мг); листя юстиції судинної (Adhatoda vasica) 200 mg (мг); кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) 200 mg (мг); плодів терміналії белеріки (Terminalia belerica) 100 mg (мг); кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) 75 mg (мг); кореневища імбиру (Zingiber officinale) 50 mg (мг); плодів зизифусу (Zizyphus sativa) 50 mg (мг); гали фісташок (Pistacia integerrima) 50 mg (мг); плодів перцю чорного (Piper nigrum) 50 mg (мг); плодів перцю кубеба (Piper cubeba) 50 mg (мг); кореня гедіхію колосистого (Hedychium spicatum) 50 mg (мг); плодів перцю довгого (Piper longum) 50 mg (мг); амонію хлорид (Ammonium chloride) 5 mg (мг);
допоміжні речовини:
вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, консервант бензоат натрію, ароматизатор базилік, загущувач ксантанова камідь, ароматизатор ментол.
1 льодяник містить екстракти: плодів перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг), кореневища альпінії галанги (Alpіnia galanga) — 20 mg (мг), кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) — 20 mg (мг), кореневища імбиру (Zingiber officinale) — 10 mg (мг), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) — 10 mg (мг), листя базиліку (Ocimum sanctum) — 5 mg (мг), листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) — 5 mg (мг), м’яти лугової (Mentha arvensis) — 3 mg (мг);
допоміжні речовини:
підсолоджувачі цукор, глюкоза рідка; комплексоутворювач кислота лимонна безводна; ароматизатор мед; ароматизатор лимон; барвник тартразин (Е102); вода очищена.
Форма випуску
рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл).
льодяники по 2,5 g (г), упаковані по 24 (12х2) льодяники у коробці або по 300 льодяників у банці.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
|на 100 g (г)
|на 1 льодяник (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|1638,56 kJ (кДж) 392,00 kcal (ккал)
|40,96 kJ (кДж) 9,80 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|0 g (г)
|0 g (г)
|жирів
|0 g (г)
|0 g (г)
|вуглеводів
|98,00 g (г)
|2,45 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
3 роки від дати виробництва.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 911147050531;
фактична адреса потужностей (об‘єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Ананта Медікеар Лімітед,
юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел.: + 91 1147050531;
фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.
Протипоказання
Не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компонентів, дітям до 6 років, при вагітності та в період годування груддю.