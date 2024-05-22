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Гамма комбо (Gamma combo) (322194) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гамма комбо (Gamma combo)
Ціна в місті Київ
від 100,81 грн
Без рецепта
1 шт від 100,81 грн
В наявності в 59 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Комбі-упаковка
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання

Гамма комбо інструкція із застосування

Склад

5 ml (мл) сиропу містить: базиліку (Ocimum sanctum) 200 mg (мг); листя юстиції судинної (Adhatoda vasica) 200 mg (мг); кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) 200 mg (мг); плодів терміналії белеріки (Terminalia belerica) 100 mg (мг); кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) 75 mg (мг); кореневища імбиру (Zingiber officinale) 50 mg (мг); плодів зизифусу (Zizyphus sativa) 50 mg (мг); гали фісташок (Pistacia integerrima) 50 mg (мг); плодів перцю чорного (Piper nigrum) 50 mg (мг); плодів перцю кубеба (Piper cubeba) 50 mg (мг); кореня гедіхію колосистого (Hedychium spicatum) 50 mg (мг); плодів перцю довгого (Piper longum) 50 mg (мг); амонію хлорид (Ammonium chloride) 5 mg (мг);

допоміжні речовини:

вода очищена, цукор, підсолоджувач сорбіт, емульгатор пропіленгліколь, консервант бензоат натрію, ароматизатор базилік, загущувач ксантанова камідь, ароматизатор ментол.

1 льодяник містить екстракти: плодів перцю довгого (Piper longum) — 25 mg (мг), кореневища альпінії галанги (Alpіnia galanga) — 20 mg (мг), кореня солодки голої (Glycyrrhiza glabra) — 20 mg (мг), кореневища імбиру (Zingiber officinale) — 10 mg (мг), плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) — 10 mg (мг), листя базиліку (Ocimum sanctum) — 5 mg (мг), листя адатоди судинної (Adhatoda vasica) — 5 mg (мг), м’яти лугової (Mentha arvensis) — 3 mg (мг);

допоміжні речовини:

підсолоджувачі цукор, глюкоза рідка; комплексоутворювач кислота лимонна безводна; ароматизатор мед; ароматизатор лимон; барвник тартразин (Е102); вода очищена.

Форма випуску

рослинний сироп у флаконах по 100 ml (мл).

льодяники по 2,5 g (г), упаковані по 24 (12х2) льодяники у коробці або по 300 льодяників у банці.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С в оригінальній упаковці виробника.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

 на 100 g (г)на 1 льодяник (порцію)
Енергетична цінність (калорійність) продукту1638,56 kJ (кДж) 392,00 kcal (ккал)40,96 kJ (кДж) 9,80 kcal (ккал)
Поживна (харчова) цінність продукту  
білків0 g (г)0 g (г)
жирів0 g (г)0 g (г)
вуглеводів98,00 g (г)2,45 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно розділу «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.

Термін придатності

3 роки від дати виробництва.

3 роки від дати виробництва.

Виробник

Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 911147050531;

фактична адреса потужностей (об‘єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Ананта Медікеар Лімітед,

юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел.: + 91 1147050531;

фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Протипоказання

Не рекомендовано при індивідуальній чутливості до компонентів, дітям до 6 років, при вагітності та в період годування груддю.

ГАММА КОМБО
ГАММА КОМБО комбі-упаковка (сироп+льодяники), №1
від 100,81 грн
В наявності в 59 аптеках
Ціни в аптеках
ГАММА КОМБО
ГАММА КОМБО комбі-упаковка (сироп+льодяники), №1
від 100,81 грн
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