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Депапілін (Depapilin) (322189) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Депапілін (Depapilin)
Ціна в місті Київ
від 863,59 грн
Без рецепта
60 шт, 420 мг від 863,59 грн 30 шт, 420 мг від 433,01 грн
В наявності в 594 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
420 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів