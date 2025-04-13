Гематогеній (Hematogeny)
Гематогеній інструкція із застосування
Склад
Цукор білий, молоко згущене з цукром (молоко коров'яче, цукор білий кристалічний, цукор молочний), патока, альбумін чорний харчовий 5,6, мальтодекстрин, емульгатор лецитин соєвий, барвник «Карамель», сіль кухонна, консервант сорбінова кислота, ароматизатор «Молоко згущене », кислота аскорбінова. Може містити арахіс, горіхи і насіння кунжуту.
Спосіб застосування та дози
Для дітей від 3-х до 6-ти років — по 5 г три рази на день; від 6-ти до 12-ти років — по 10 г два рази на день; від 12-ти до 18-ти років — по 10 г тричі на день; дорослим — не більше 50 г в день.
Тривалість безперервного прийому — не більш одного місяця. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного вживання. Не рекомендується використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
Не рекомендовано дітям до 3-х років, вагітним, матерям, які годують груддю, хворим на цукровий діабет, ожиріння, при порушеннях вуглеводного обміну, особам, які мають підвищену чутливість до окремих компонентів продукту.