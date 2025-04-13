Для дітей від 3-х до 6-ти років — по 5 г три рази на день; від 6-ти до 12-ти років — по 10 г два рази на день; від 12-ти до 18-ти років — по 10 г тричі на день; дорослим — не більше 50 г в день.

Тривалість безперервного прийому — не більш одного місяця. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного вживання. Не рекомендується використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.