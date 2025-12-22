Олія часнику (Garlic oil)
Олія часнику інструкція із застосування
Склад та дія
1. З'єднання, що містять сірку (сірка міститься в амінокислотах, наприклад таурин). Бере активну участь в процесах клітинного обміну. Підтримує стабільний стан внутрішнього середовища організму, беручи участь у регулюванні пропускної здатності клітинних мембран (підтримує концентрацію натрію поза клітиною, калію і магнію — всередині).
2. Володіє антибактеріальними властивостями, які за діапазоном можна порівняти з дією деяких антибіотиків. Підвищує захисні властивості організму при застуді і спалахи інфекційних захворювань. Ефективна при бронхітах, пневмоніях, застудах. Завдяки бронхолітичну ефекту, сприяє виведенню мокротиння і її розрідження.
3. Стимулює роботу шлунково-кишкового тракту. При цьому посилюється секреція шлункового соку, жовчі, посилюється апетит.
4. Пригнічує процеси бродіння і гниття в шлунково-кишковому тракті. Сприяє нормалізації мікрофлори кишківника.
5. Бере участь у процесах омолодження організму, регенерації та очищення шкіри від вугрового висипу.
6. Фітонциди в складі масла гальмують активність ферментів новоутворень, таким чином перешкоджають трансформації звичайних клітин в ракові.
7. Розширює судини, запобігає утворенню склеротичних бляшок. Попереджає серцево-судинні захворювання, підвищення артеріального тиску.
Показання
- Для профілактики і лікування бронхітів, пневмоній, ГРВІ, ГРЗ та інших простудних захворювань.
- Для розрідження і виведення мокротиння при бронхітах і пневмоніях.
- При захворюваннях шлунково-кишкового тракту — зниженому апетиті, порушенні секреторної функції шлунка, дисбактеріозі, інфекціях кишківника, гастроентероколітах, запорах.
- Діабет 2-го типу.
- Ожиріння.
- Атеросклероз і його профілактика; підвищений тиск, погіршення мікроциркуляції крові, підвищений вміст ліпопротеїдів в крові, тромбофлебіт.
- Для профілактики онкологічних захворювань, уповільнення росту і розвитку пухлинних клітин.
Спосіб застосування
По 1–2 капсули 3 рази на день, запиваючи великою кількістю води. Курс прийому 1 місяць, 2–3 рази на рік.
Форма випуску
Упаковка 60 капсул по 300 мг кожна. Капсулована форма дозволяє максимально зберегти всі корисні діючі речовини.