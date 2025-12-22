Дієтичні добавки — джерела жирних кислот

Олія часнику (Garlic oil)

ОЛІЯ ЧАСНИКУ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЕЛІКСИР" капсули 0,3 г №60
Характеристики
Виробник
Екосвіт Ойл
Дієтичні добавки
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,3 г
Кількість штук в упаковці
60 шт.

Олія часнику інструкція із застосування

Склад та дія

1. З'єднання, що містять сірку (сірка міститься в амінокислотах, наприклад таурин). Бере активну участь в процесах клітинного обміну. Підтримує стабільний стан внутрішнього середовища організму, беручи участь у регулюванні пропускної здатності клітинних мембран (підтримує концентрацію натрію поза клітиною, калію і магнію — всередині).

2. Володіє антибактеріальними властивостями, які за діапазоном можна порівняти з дією деяких антибіотиків. Підвищує захисні властивості організму при застуді і спалахи інфекційних захворювань. Ефективна при бронхітах, пневмоніях, застудах. Завдяки бронхолітичну ефекту, сприяє виведенню мокротиння і її розрідження.

3. Стимулює роботу шлунково-кишкового тракту. При цьому посилюється секреція шлункового соку, жовчі, посилюється апетит.

4. Пригнічує процеси бродіння і гниття в шлунково-кишковому тракті. Сприяє нормалізації мікрофлори кишківника.

5. Бере участь у процесах омолодження організму, регенерації та очищення шкіри від вугрового висипу.

6. Фітонциди в складі масла гальмують активність ферментів новоутворень, таким чином перешкоджають трансформації звичайних клітин в ракові.

7. Розширює судини, запобігає утворенню склеротичних бляшок. Попереджає серцево-судинні захворювання, підвищення артеріального тиску.

Показання

  • Для профілактики і лікування бронхітів, пневмоній, ГРВІ, ГРЗ та інших простудних захворювань.
  • Для розрідження і виведення мокротиння при бронхітах і пневмоніях.
  • При захворюваннях шлунково-кишкового тракту — зниженому апетиті, порушенні секреторної функції шлунка, дисбактеріозі, інфекціях кишківника, гастроентероколітах, запорах.
  • Діабет 2-го типу.
  • Ожиріння.
  • Атеросклероз і його профілактика; підвищений тиск, погіршення мікроциркуляції крові, підвищений вміст ліпопротеїдів в крові, тромбофлебіт.
  • Для профілактики онкологічних захворювань, уповільнення росту і розвитку пухлинних клітин.

Спосіб застосування

По 1–2 капсули 3 рази на день, запиваючи великою кількістю води. Курс прийому 1 місяць, 2–3 рази на рік.

Форма випуску

Упаковка 60 капсул по 300 мг кожна. Капсулована форма дозволяє максимально зберегти всі корисні діючі речовини.

