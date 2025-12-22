1. З'єднання, що містять сірку (сірка міститься в амінокислотах, наприклад таурин). Бере активну участь в процесах клітинного обміну. Підтримує стабільний стан внутрішнього середовища організму, беручи участь у регулюванні пропускної здатності клітинних мембран (підтримує концентрацію натрію поза клітиною, калію і магнію — всередині).

2. Володіє антибактеріальними властивостями, які за діапазоном можна порівняти з дією деяких антибіотиків. Підвищує захисні властивості організму при застуді і спалахи інфекційних захворювань. Ефективна при бронхітах, пневмоніях, застудах. Завдяки бронхолітичну ефекту, сприяє виведенню мокротиння і її розрідження.

3. Стимулює роботу шлунково-кишкового тракту. При цьому посилюється секреція шлункового соку, жовчі, посилюється апетит.

4. Пригнічує процеси бродіння і гниття в шлунково-кишковому тракті. Сприяє нормалізації мікрофлори кишківника.

5. Бере участь у процесах омолодження організму, регенерації та очищення шкіри від вугрового висипу.

6. Фітонциди в складі масла гальмують активність ферментів новоутворень, таким чином перешкоджають трансформації звичайних клітин в ракові.

7. Розширює судини, запобігає утворенню склеротичних бляшок. Попереджає серцево-судинні захворювання, підвищення артеріального тиску.