ГЛЮКОЗ ВІТАЛЬ (GLUCOSE VITAL) (322101) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ГЛЮКОЗ ВІТАЛЬ інструкція із застосування
Характеристика
рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів та мінералів.
Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
До складу входять 11 вітамінів та 2 мікроелементи: хром та цинк.
Хром зменшує потяг до солодкого, домогає дотримуватися дієти. Цинк позитивно впливає на вуглеводний обмін. За рахунок комплексу поповнюється денна потреба у вітамінах і мінералах і відновлюються обмінні процеси в організмі.
Рекомендації з вживання
дорослим вживати 1 таблетку на добу впродовж 2 міс. Перерва 4–6 тиж.
Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичні добавки не є заміною різноманітного харчування та здорового способу життя.
Протипоказання
не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів добавки; алергічні реакції.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.