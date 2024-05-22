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ГЛЮКОЗ ВІТАЛЬ (GLUCOSE VITAL) (322101) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
ГЛЮКОЗ ВІТАЛЬ (GLUCOSE VITAL)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

ГЛЮКОЗ ВІТАЛЬ інструкція із застосування

Характеристика

рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів та мінералів.
Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
До складу входять 11 вітамінів та 2 мікроелементи: хром та цинк.
Хром зменшує потяг до солодкого, домогає дотримуватися дієти. Цинк позитивно впливає на вуглеводний обмін. За рахунок комплексу поповнюється денна потреба у вітамінах і мінералах і відновлюються обмінні процеси в організмі.

Рекомендації з вживання

дорослим вживати 1 таблетку на добу впродовж 2 міс. Перерва 4–6 тиж.
Не використовувати як замінник повноцінного та збалансованого харчування.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичні добавки не є заміною різноманітного харчування та здорового способу життя.

Протипоказання

не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів добавки; алергічні реакції.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.