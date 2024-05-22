рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітамінів та мінералів.

Перед використанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

До складу входять 11 вітамінів та 2 мікроелементи: хром та цинк.

Хром зменшує потяг до солодкого, домогає дотримуватися дієти. Цинк позитивно впливає на вуглеводний обмін. За рахунок комплексу поповнюється денна потреба у вітамінах і мінералах і відновлюються обмінні процеси в організмі.