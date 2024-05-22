Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівЕкстравіта (Ekstravita)

Екстравіта (Ekstravita) (322084) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Екстравіта (Ekstravita)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт, 800 мг Немає в наявності
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
800 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів