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Гастрогрін (Hastrohryn) (322050) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гастрогрін (Hastrohryn)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт, 550 мг Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
550 мг
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ