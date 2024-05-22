Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастрогрін (Hastrohryn) Гастрогрін (Hastrohryn) (322050) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 60 шт, 550 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Isha Agro Developers Форма випуску Таблетки Дозування 550 мг Кількість штук в упаковці 60 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ