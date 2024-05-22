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Дигест 365 (Digest 365) (322007) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Дигест 365 (Digest 365)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ