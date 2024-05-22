застосовувати для дорослих та дітей віком від 3 років як додаткове джерело пробіотику Streptococcus Salivarius K12 з метою створення оптимальних умов для:

— ефективної колонізації ротової порожнини, рото- та носоглотки корисними бактеріями, захисту слизової від інфікування патогенами, що викликають інфекції верхніх дихальних шляхів;

— вироблення протимікробних речовин, що пригнічують ключові патогени, які викликають інфекції вух та горла (наприклад, Streptococcus pyogenes та Streptococcus pneumoniae);

— підвищення стійкості (резистентності) організму до інфекцій, зокрема в період сезонних захворювань та при часто повторюваних (рекурентних) інфекціях вух, горла та носа;

— зменшення частоти захворюваності на поширені вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів;

— колонізації корисними бактеріями середнього вуха як допоміжний засіб у комплексній терапії секреторного середнього отиту;

— зменшення кількості випадків вживання антибіотиків та жарознижуючих лікарських засобів, що застосовуються для боротьби з інфекціями верхніх дихальних шляхів;

— підтримки нормального мікробіоценозу верхніх дихальних шляхів, в тому числі ротової порожнини, зокрема у дітей, що адаптуються до дитячих колективів;

— попередження бактеріальних ускладнень ГРВІ, викликаних бактеріями, ріст яких пригнічує Streptococcus Salivarius K12;

— відновлення мікрофлори верхніх дихальних шляхів, в тому числі ротоглотки, після курсу антибіотиків;

— попередження рецидивів та повторного інфікування ГРВІ.

Спосіб вживання та рекомендована добова кількість : дітям від 3 років та дорослим по 1 таблетці на добу ввечері перед сном, після чистки зубів. Таблетку слід розсмоктувати у ротовій порожнині до повного розчинення. Для дітей, які не можуть розсмоктувати, слід подрібнити таблетку до порошкоподібної форми та нанести на ясна, не запиваючи рідиною. Після вживання дієтичної добавки не рекомендовано споживати їжу або воду протягом щонайменше 30 хв.

Рекомендований спосіб вживання :

• при перших ознаках респіраторних захворювань — 10 днів, якщо лікар не призначив інакше;

• після прийому антибіотиків — 30 днів, якщо лікар не призначив інакше;

• для попередження захворюваності на ГРВІ в холодний період року (осінь-весна) та при часто повторюваних (рекурентних) інфекціях вуха, горла чи носа — 2 курси по 30 днів з інтервалом 90 днів або один курс 90 днів, якщо лікар не призначив інакше;

• для усунення неприємного запаху з рота — 10-15 днів.

Курс застосування, що перевищує 90 днів, узгоджується з лікарем.

Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не вживати одночасно з прийомом антибіотиків.

Вживати Бактобліс можна розпочинати на наступний день після прийому останньої дози антибіотика.