Бактобліс таблетки (Bactoblis® tablets) (321955) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бактобліс таблетки інструкція із застосування
Характеристика
наукове підтвердження дії компонентів Бактобліс:
Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) — штам корисних бактерій, які в нормі присутні і становлять до 40% загальної популяції бактерій здорової ротової порожнини. Дія Streptococcus salivarius K12 (Бактобліс) здійснюється за рахунок колонізації ротової порожнини і носоглотки, тобто він є респі-раторним пробіотиком. Streptococcus salivarius K12 активно пригнічує ріст Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе і Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Proteus vulgaris, Proteus spp., Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus mutans, Staphylococcus epidermidis, які є одними з основних етіологічних чинників бактеріальних інфекцій респіраторного тракту у дітей.
Пробіотик Streptococcus salivarius K12 утворює два антибактеріальних бакте-ріоцини (саліваріцин А2, саліваріцин В), що пригнічує ріст збудників інфекцій в ротоглотці.
У 2011 році Streptococcus salivarius K12 отримав статус GRAS (загальновизна-ний як безпечний) від Управління по контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів США, що дозволило використовувати пробіотик як харчову добавку.
Історія створення Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12)
BLIS K12 створений професором мікробіології, доктором Джоном Тагг з Університету Отаго в Новій Зеландії. В одному зі своїх перших досліджень, після тривалого спостереження за дітьми шкільного віку у Данідін в Новій Зеландії, професор Тагг помітив цікаву деталь: у одних дітей захворювання горла виникали не так часто, як у інших. При мікробіологічному вивченні мазків слини професор Тагг виявив, що в слині у дітей, у яких захворювання горла зустрічалися рідше, присутні певні види корисних бактерій, яких не було у інших дітей. Ці бактерії продукують натуральні антимікробні речовини, які професор Тагг назвав BLIS — бактеріоциноподібні інгібіторні субстанції. Професор виділив головний з таких штамів роду Streptococcus salivarius — корисних бактерій, які в нормі присутні і становлять до 40% загальної популяції бактерій здорової ротової порожнини. Після багаторічної роботи з поліпшення пробіотичних якостей цього штаму був отриманий запатентований пробіотик BLIS K12 – перший у світі пробіотик для нормаліз-ції мікрофлори верхніх дихальних шляхів, зокрема порожнини рота.
Бактобліс/Bactoblis® (ородисперсні таблетки) — респіраторний ородисперний пробіотик, що містить перший у світі пробіотичний штам Streptococcus salivarius K12 для перорального прийому, який запатентований для сприяння підтримки захисту організму від інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів та зниження кількості випадків ускладнень від можливих інфекцій.
Рекомендації з вживання
застосовувати для дорослих та дітей віком від 3 років як додаткове джерело пробіотику Streptococcus Salivarius K12 з метою створення оптимальних умов для:
— ефективної колонізації ротової порожнини, рото- та носоглотки корисними бактеріями, захисту слизової від інфікування патогенами, що викликають інфекції верхніх дихальних шляхів;
— вироблення протимікробних речовин, що пригнічують ключові патогени, які викликають інфекції вух та горла (наприклад, Streptococcus pyogenes та Streptococcus pneumoniae);
— підвищення стійкості (резистентності) організму до інфекцій, зокрема в період сезонних захворювань та при часто повторюваних (рекурентних) інфекціях вух, горла та носа;
— зменшення частоти захворюваності на поширені вірусні інфекції верхніх дихальних шляхів;
— колонізації корисними бактеріями середнього вуха як допоміжний засіб у комплексній терапії секреторного середнього отиту;
— зменшення кількості випадків вживання антибіотиків та жарознижуючих лікарських засобів, що застосовуються для боротьби з інфекціями верхніх дихальних шляхів;
— підтримки нормального мікробіоценозу верхніх дихальних шляхів, в тому числі ротової порожнини, зокрема у дітей, що адаптуються до дитячих колективів;
— попередження бактеріальних ускладнень ГРВІ, викликаних бактеріями, ріст яких пригнічує Streptococcus Salivarius K12;
— відновлення мікрофлори верхніх дихальних шляхів, в тому числі ротоглотки, після курсу антибіотиків;
— попередження рецидивів та повторного інфікування ГРВІ.
Спосіб вживання та рекомендована добова кількість: дітям від 3 років та дорослим по 1 таблетці на добу ввечері перед сном, після чистки зубів. Таблетку слід розсмоктувати у ротовій порожнині до повного розчинення. Для дітей, які не можуть розсмоктувати, слід подрібнити таблетку до порошкоподібної форми та нанести на ясна, не запиваючи рідиною. Після вживання дієтичної добавки не рекомендовано споживати їжу або воду протягом щонайменше 30 хв.
Рекомендований спосіб вживання:
• при перших ознаках респіраторних захворювань — 10 днів, якщо лікар не призначив інакше;
• після прийому антибіотиків — 30 днів, якщо лікар не призначив інакше;
• для попередження захворюваності на ГРВІ в холодний період року (осінь-весна) та при часто повторюваних (рекурентних) інфекціях вуха, горла чи носа — 2 курси по 30 днів з інтервалом 90 днів або один курс 90 днів, якщо лікар не призначив інакше;
• для усунення неприємного запаху з рота — 10-15 днів.
Курс застосування, що перевищує 90 днів, узгоджується з лікарем.
Не перевищувати рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не вживати одночасно з прийомом антибіотиків.
Вживати Бактобліс можна розпочинати на наступний день після прийому останньої дози антибіотика.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Особливості застосування
вживання у період вагітності або годування груддю: рекомендована попередня консультація лікаря щодо можливості застосування.
Застереження при вживання: підвищена чутливість до окремих компо-нентів дієтичної добавки.
Умови зберігання
в сухому прохолодному місці при температурі 2–8 °C в сухому, захищеному від потрапляння прямих сонячних променів. Транспортування можливе при температурі не вище 25 °C протягом не більше 48 год.