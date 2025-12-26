Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ліфгербз ультратін (Lyfherbz ultrathin)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Вардхман Хелскейр
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню