Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою загального зміцнення організму (особливо в період сезонних вірусних інфекцій, ГРВЗ) і попередження розвитку запальних процесів; для нормалізації функціонального стану імунної системи при гострих і хронічних інфекційних і запальних станах організму людини (запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів, у т.ч. ларингофарингіт, бронхіт, пневмонія; запалення урогенітальної системи: цистит, пієлонефрит, вагініт, генітальний герпес, цитомегаловірусна інфекція, хламідіоз, мікоплазмоз; інші запальні захворювання: рецидивуючий герпес, хронічний фурункульоз, кишкові інфекції, захворювання печінки різної етіології (в т.ч. вірусний гепатит В і С)).