Бекант (Becant) (321894) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бекант інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні речовини: бета-глюканів — 250 мг, аскорбінової кислоти (вітаміну С) — 200 мг;
допоміжні речовини: наповнювач целюлоза мікрокристалічна, антикомкувач магнію стеарат.
склад оболонки: гідроксипропілметилцелюлоза, барвники: титану діоксид (Е171), заліза оксиди та гідроксиди (Е172).
Показання
Рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою загального зміцнення організму (особливо в період сезонних вірусних інфекцій, ГРВЗ) і попередження розвитку запальних процесів; для нормалізації функціонального стану імунної системи при гострих і хронічних інфекційних і запальних станах організму людини (запалення верхніх і нижніх дихальних шляхів, у т.ч. ларингофарингіт, бронхіт, пневмонія; запалення урогенітальної системи: цистит, пієлонефрит, вагініт, генітальний герпес, цитомегаловірусна інфекція, хламідіоз, мікоплазмоз; інші запальні захворювання: рецидивуючий герпес, хронічний фурункульоз, кишкові інфекції, захворювання печінки різної етіології (в т.ч. вірусний гепатит В і С)).
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації.
Спосіб застосування та дози
Дорослим по 1 капсулі на добу з метою профілактики; по 2 капсули на добу при інфекціях і запальних станах організму. Вживати за 30 хвилин до або після їжі, запиваючи достатньою кількістю рідини. Рекомендований термін вживання: 1 місяць, можливість подальшого застосування визначає лікар індивідуально.
Форма випуску
Капсули № 30 (15 х 2) у блістерах, по 2 блістери в картонній коробці. Маса нетто вмісту 1 капсули 495 мг ± 10%.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці, у сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати дієтичну добавку після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Бекант капсули №30 (15х2).
Виробник
Гранд Медикал Поланд, Польща.