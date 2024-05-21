Алвін (Alvin) (321874) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Алвін інструкція із застосування
Склад
100 мл бальзаму містить:
активні інгредієнти: інулін — 3,77 г, L-лізину гідрохлорид — 2,44 г, екстракт чебрецю звичайного (Thymus vulgaris) — 1,83 г, екстракт квітів липи звичайної (Tiliaeuropaea) — 1,22 г, вітамін С — 1,22 г, екстракт прополісу — 0,31 г, екстракт бруньок сосни звичайної (Pinus sylvestris) — 0,31 г;
допоміжні речовини: сік ягідний, цукор, мед, вода очищена.
Без ГМО.
Протипоказання
Вагітність та період лактації, індивідуальна чутливість до компонентів.
Спосіб застосування та дози
Вживати дорослим та дітям віком від 12 років та старше по 5 мл 3 рази на добу, дітям від 6 до 12 років — по 5 мл 2 рази на добу, дітям від 3 до 6 років — по 2,5 мл 3 рази на добу. Застосовувати незалежно від прийому їжі. Перед застосуванням збовтати. Тривалість прийому становить від 1 до 2 тижнів та визначається лікарем індивідуально.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці за кімнатної температури. Після відкриття флакону зберігати за кімнатної температури і вжити протягом 2 місяців.
Форма випуску
Рідина (бальзам) у флаконі (у комплекті із мірним ковпачком) 100 мл.