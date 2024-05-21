Вживати дорослим та дітям віком від 12 років та старше по 5 мл 3 рази на добу, дітям від 6 до 12 років — по 5 мл 2 рази на добу, дітям від 3 до 6 років — по 2,5 мл 3 рази на добу. Застосовувати незалежно від прийому їжі. Перед застосуванням збовтати. Тривалість прийому становить від 1 до 2 тижнів та визначається лікарем індивідуально.