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ДЕКА ЛОР (DECA LOR) (321859) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ДЕКА ЛОР (DECA LOR)
Ціна в місті Київ
від 36,00 грн
Без рецепта
20 шт, 950 мг від 36,00 грн
В наявності в 13 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
950 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
7.3. Дієтичні добавки, що застосовують при запальних процесах органів дихання

ДЕКА ЛОР інструкція із застосування

Склад

основні речовини: аскорбінова кислота — 50 мг (mg), декаметоксин — 0,15 мг (mg);

допоміжні речовини: цукрова пудра, тальк, кальцію стеарат, харчовий ароматизатор (лимон).

Протипоказання

Особиста чутливість до компонентів, цукровий діабет.

Форма випуску

По 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.

Умови зберігання

В оригінальній упаковці, в сухому, чистому, добре вентильованому і захищеному від світла місці, недоступному для дітей; за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%.

ДЕКА ЛОР
ДЕКА ЛОР таблетки 950 мг, №20
від 36,00 грн
В наявності в 13 аптеках
Ціни в аптеках
ДЕКА ЛОР
ДЕКА ЛОР таблетки 950 мг, №20
від 36,00 грн
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Коментарі (1)
Алексей Музыченко
30.03.2020 00:00

В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату ДЕКА ЛОР (DECA LOR) була представлена наступна інформація

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:

за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою зміцнення імунітету та профілактики захворювань порожнини рота та глотки.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 таблетці кожні 2 год, після зменшення симптомів запалення — по 1 таблетці кожні 4 год. Максимальна добова доза становить 10–12 таблеток на день. Таблетки слід повільно розсмоктувати, не розжовуючи. Тривалість прийому визначає лікар індивідуально.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

особиста чутливість до компонентів, цукровий діабет.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

не перевищувати рекомендовану добову дозу, при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів та перед вживанням дієтичної добавки рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

сухому, чистому, добре вентильованому і захищеному від світла місці при температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%.