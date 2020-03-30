ДЕКА ЛОР (DECA LOR) (321859) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 36,00 грн
Без рецепта
Виробник
Астрафарм
Форма випуску
Таблетки
Дозування
950 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
ДЕКА ЛОР інструкція із застосування
Склад
основні речовини: аскорбінова кислота — 50 мг (mg), декаметоксин — 0,15 мг (mg);
допоміжні речовини: цукрова пудра, тальк, кальцію стеарат, харчовий ароматизатор (лимон).
Протипоказання
Особиста чутливість до компонентів, цукровий діабет.
Форма випуску
По 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у картонній коробці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці, в сухому, чистому, добре вентильованому і захищеному від світла місці, недоступному для дітей; за температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%.
від 36,00 грн
ДЕКА ЛОР таблетки 950 мг, №20
від 36,00 грн
В справочнику «Компендіум» 2017 року по препарату ДЕКА ЛОР (DECA LOR) була представлена наступна інформація
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
за рекомендацією лікаря в якості дієтичної добавки до раціону харчування з метою зміцнення імунітету та профілактики захворювань порожнини рота та глотки.
Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим по 1 таблетці кожні 2 год, після зменшення симптомів запалення — по 1 таблетці кожні 4 год. Максимальна добова доза становить 10–12 таблеток на день. Таблетки слід повільно розсмоктувати, не розжовуючи. Тривалість прийому визначає лікар індивідуально.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
особиста чутливість до компонентів, цукровий діабет.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
не перевищувати рекомендовану добову дозу, при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів та перед вживанням дієтичної добавки рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
сухому, чистому, добре вентильованому і захищеному від світла місці при температури не вище 25 °C та відносної вологості повітря не більше 75%.