Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик Фрут енерджі (Bar Fruit energy) Батончик Фрут енерджі (Bar Fruit energy) (321826) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 10,00 грн Без рецепта 1 шт від 10,00 грн 1 шт від 14,54 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +2 В наявності в 33 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітапак Вага 30 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії