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Батончик Фрут енерджі (Bar Fruit energy) (321826) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик Фрут енерджі (Bar Fruit energy)
Ціна в місті Київ
від 10,00 грн
Без рецепта
1 шт від 10,00 грн 1 шт від 14,54 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 33 аптеках
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Виробник
Вага
30 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії