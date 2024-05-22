Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію органів диханняДієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів диханняГербалор кідс імуно (Gerbalor kids immuno) Гербалор кідс імуно (Gerbalor kids immuno) (321818) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Польфарма Форма випуску Сироп Об'єм 115 мл Дієтичні добавки 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання