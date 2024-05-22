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Гербалор кідс (Gerbalor kids) (321817) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Гербалор кідс (Gerbalor kids)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
115 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Гербалор кідс інструкція із застосування

Склад

Цукор, екстракт плодів бузини, екстракт трави чебрецю, екстракт коріння алтеї, концентрат малинового соку, антиоксидант: аскорбінова кислота; регулятор кислотності: лимонна кислота, вода; консерванти: сорбат калію і бензоат натрію.

Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки — 0 г, вуглеводи — 63,31 г, жири — 0 г.

Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту: 1077,97 кДж (253,64 ккал).

Фармакологічні властивості

Корінь алтеї – зменшує подразнення в горлі та гортані.

Трава чебрецю – посилює захисні функції організму та покращує функціонування верхніх дихальних шляхів.

Плоди бузини — посилюють природний імунний опір організму, зміцнюючи імунітет. Заспокоюють ротову порожнину та горло при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, покращують належне функціонування дихальної системи.

Спосіб застосування

Дітям старше 3 років: 2 рази на добу по 5 мл; дорослим: 3 рази на добу по 5 мл.

Особливості застосування

Перед вживанням продукту флакон добре збовтати. Осад в сиропі вказує на вміст натуральних інгредієнтів і не є дефектом продукту.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого із компонентів продукту.

Форма випуску

Сироп по 115 мл у флаконі з мірним стаканчиком.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.