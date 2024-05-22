Гербалор кідс (Gerbalor kids) (321817) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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Гербалор кідс інструкція із застосування
Склад
Цукор, екстракт плодів бузини, екстракт трави чебрецю, екстракт коріння алтеї, концентрат малинового соку, антиоксидант: аскорбінова кислота; регулятор кислотності: лимонна кислота, вода; консерванти: сорбат калію і бензоат натрію.
Поживна (харчова) цінність на 100 г продукту: білки — 0 г, вуглеводи — 63,31 г, жири — 0 г.
Енергетична цінність (калорійність) на 100 г продукту: 1077,97 кДж (253,64 ккал).
Фармакологічні властивості
Корінь алтеї – зменшує подразнення в горлі та гортані.
Трава чебрецю – посилює захисні функції організму та покращує функціонування верхніх дихальних шляхів.
Плоди бузини — посилюють природний імунний опір організму, зміцнюючи імунітет. Заспокоюють ротову порожнину та горло при запальних захворюваннях верхніх дихальних шляхів, покращують належне функціонування дихальної системи.
Спосіб застосування
Дітям старше 3 років: 2 рази на добу по 5 мл; дорослим: 3 рази на добу по 5 мл.
Особливості застосування
Перед вживанням продукту флакон добре збовтати. Осад в сиропі вказує на вміст натуральних інгредієнтів і не є дефектом продукту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого із компонентів продукту.
Форма випуску
Сироп по 115 мл у флаконі з мірним стаканчиком.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.