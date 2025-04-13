Дієтичні добавки — імуномодулятори

Імун 44

2 препарати
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ІМУН 44
ІМУН 44
Капсули №60
Vis Vitalis
Немає в наявності
ІМУН 44
ІМУН 44
Капсули №30
Vis Vitalis
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Інструкція вказана для ІМУН 44 капсули №60

Імун 44 інструкція із застосування

Інструкція вказана для ІМУН 44 капсули №60

Склад

Вітамін В1 як тіамін, тіамінпірофосфат (TПФ), тіамінтрифосфат (TTФ);
Вітамін В2 як рибофлавін, флавінмононуклеотид (ФМН), флавінаденіндинуклеотид (ФАД);
Вітамін В3 як ніацин, нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД), нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ);
Вітамін В5 як пантотенова кислота, коензим А;
Вітамін B6 як піридоксин, піридоксол, піридоксамін;
Вітамін В7 як біотин, біоцитин;
Вітамін B9 як фолієва кислота, фолат;
Вітамін В12 як ціанокобаламін, метилкобаламін.

— Комплекс «PLANTOVIR»
Містить складну суміш поліфенолів, отриманих шляхом стандартизованої екстракції з високоякісних рослин, які є важливою складовою функціонування імунної системи.

— Додаткові вітаміни, мінерали, тощо:
Не подразнюючий шлунок Вітамін С
Вітамін Е, Лютеїн, Зеаксантин, Вітамін К, Вітамін D3
Вітамін А з натурального бета-каротину
Мікроелементи : cелен, магній, залізо, мідь, цинк, марганець, тощо.

Імун-44 сприяє:

— поліпшенню функції імунної системи
— прискоренню імунної відповіді
— зміцненню імунної системи

Засіб допомагає швидкому та ефективному реагуванню всіх ланок імунної системи, як на біологічний захист організму, так і на відновлення власних клітин та нормалізації функцій, завдяки сукупному впливу 2-х запатентованих комплексів «PHYTO-PANMOL» та «PLANTOVIR», які доповнені низкою вітамінів, мінералів і мікроелементів.

Добова доза Імун-44 містить активні речовини:

 1 капсЕХЦ* (1капс.)2 капсЕХЦ* (2капс.)Макс. добова доза (3 капс.)ЕХЦ* (3 капс.)
Plantovir® (екстракт з Цистус Інкантус)16,7 мг 33,3 мг 50 мг 
Загальна кількість стандартизованих поліфенолів10,8 мг 21,7 мг 32,5 мг 
Біологічно активні вітаміни      
Вітамін B1 (тіамін)1,4 мг127%2,8 мг254%4,2 мг381%
Вітамін B2 (рибофлавін)1,6 мг114%3,2 мг228%4,8 мг342%
Вітамін B3 (нікотинова кислота)8 мг50%16 мг100%24 мг150%
Вітамін B5 (пантотенова кислота)6 мг100%12 мг200%18 мг300%
Вітамін B6 (піридоксин)2 мг142%4 мг284%6 мг427%
Вітамін B7 (біотин)149 мкг297%297 мкг594%446 мкг891%
Вітамін B9 (фолієва кислота)200 мкг100%400 мкг200%600 мкг300%
Вітамін B12 (кобаламін)1 мкг41%2 мкг82%3 мкг123%
Вітаміни      
Вітамін E (токоферол)10 мг83%20 мг167%30 мг250%
Токотріенол0,8 мг 1,6 мг 2,4 мг 
Бета-каротин (Провітамін A)0,7 мг 1,3 мг 2 мг 
Відповідає Вітаміну A111 мкг14%222 мкг28%333 мкг42%
Лютеїн0,3 мг 0,7 мг 1 мг 
Зеаксантин0,02 мг 0,04 мг 0,06 мг 
Вітамін C60 мг75%120 мг150%180 мг225%
Вітамін K (фітоменадіон)10 мкг13%20 мкг27%30 мкг40%
Вітамін D3 (кальцифероли)7 мкг133%13 мкг267%20 мкг400%
Мінерали та мікроелементи      
Магній33,3 мг9%66,7 мг18%100 мг27%
Цинк5 мг50%10 мг100%15 мг150%
Залізо4,7 мг33%9,3 мг67%14 мг100%
Марганець0,7 мг33%1,3 мг67%2 мг100%
Мідь167 мкг17%333 мкг33%500 мкг50%
Селен33 мкг61%67 мкг121%100 мкг182%
Молібден27 мкг53%53 мкг107%80 мкг160%
Хром20 мкг50%40 мкг100%60 мкг150%
Інші активні речовини      
Цитрусові біофлавоноіди20 мг 40 мг 60 мг 
Лікопін100 мкг 200 мкг 300 мкг 


*ЕХЦ- еталонна харчова цінність (щоденна рекомендація для споживання вітамінів і мінералів)

Спосіб застосування та дози

Для загального зміцнення імунної системи — 2 капсули на день (вранці та ввечері).
Для зміцнення імунної системи під час імунологічного стресу — 3 капсули на день.

Діти

Дітям віком від 4 до 7 років — по 1 капсулі на день (вранці).

Не містить лактози і глютену.
Оболонка капсули повністю з рослинних компонентів.
Підходить для вегетаріанців.

ЕКОФАРМ — це якісні препарати з Австрії.

Завдяки нутріологічним дослідженням, які проводяться лабораторіями австрійської групи компаній Екофарм з 1980-х років, стала можливою розробка нового покоління необхідних для організму людини речовин: рослинних вітамінів, мінералів, мікроелементів та незамінних жирних кислот, з пророщеного насіння зернових, порошкоподібних мінералів та насіння олійних культур і картоплі високої якості. Завдяки повністю рослинному та збалансованому складу, ці високоякісні живильні комплекси отримали назву «PHYTO-PANMOL» (Phyto — від грецького «рослинний»; Pan — гр. «все»; moles — від латинського «маса»; молекули — частинки).

Характеристики
Виробник
Vis Vitalis
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки