Вітамін В1 як тіамін, тіамінпірофосфат (TПФ), тіамінтрифосфат (TTФ);

Вітамін В2 як рибофлавін, флавінмононуклеотид (ФМН), флавінаденіндинуклеотид (ФАД);

Вітамін В3 як ніацин, нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД), нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ);

Вітамін В5 як пантотенова кислота, коензим А;

Вітамін B6 як піридоксин, піридоксол, піридоксамін;

Вітамін В7 як біотин, біоцитин;

Вітамін B9 як фолієва кислота, фолат;

Вітамін В12 як ціанокобаламін, метилкобаламін.



— Комплекс «PLANTOVIR»

Містить складну суміш поліфенолів, отриманих шляхом стандартизованої екстракції з високоякісних рослин, які є важливою складовою функціонування імунної системи.



— Додаткові вітаміни, мінерали, тощо:

Не подразнюючий шлунок Вітамін С

Вітамін Е, Лютеїн, Зеаксантин, Вітамін К, Вітамін D3

Вітамін А з натурального бета-каротину

Мікроелементи : cелен, магній, залізо, мідь, цинк, марганець, тощо.



Імун-44 сприяє:



— поліпшенню функції імунної системи

— прискоренню імунної відповіді

— зміцненню імунної системи



Засіб допомагає швидкому та ефективному реагуванню всіх ланок імунної системи, як на біологічний захист організму, так і на відновлення власних клітин та нормалізації функцій, завдяки сукупному впливу 2-х запатентованих комплексів «PHYTO-PANMOL» та «PLANTOVIR», які доповнені низкою вітамінів, мінералів і мікроелементів.



Добова доза Імун-44 містить активні речовини:

1 капс ЕХЦ* (1капс.) 2 капс ЕХЦ* (2капс.) Макс. добова доза (3 капс.) ЕХЦ* (3 капс.) Plantovir® (екстракт з Цистус Інкантус) 16,7 мг 33,3 мг 50 мг Загальна кількість стандартизованих поліфенолів 10,8 мг 21,7 мг 32,5 мг Біологічно активні вітаміни Вітамін B1 (тіамін) 1,4 мг 127% 2,8 мг 254% 4,2 мг 381% Вітамін B2 (рибофлавін) 1,6 мг 114% 3,2 мг 228% 4,8 мг 342% Вітамін B3 (нікотинова кислота) 8 мг 50% 16 мг 100% 24 мг 150% Вітамін B5 (пантотенова кислота) 6 мг 100% 12 мг 200% 18 мг 300% Вітамін B6 (піридоксин) 2 мг 142% 4 мг 284% 6 мг 427% Вітамін B7 (біотин) 149 мкг 297% 297 мкг 594% 446 мкг 891% Вітамін B9 (фолієва кислота) 200 мкг 100% 400 мкг 200% 600 мкг 300% Вітамін B12 (кобаламін) 1 мкг 41% 2 мкг 82% 3 мкг 123% Вітаміни Вітамін E (токоферол) 10 мг 83% 20 мг 167% 30 мг 250% Токотріенол 0,8 мг 1,6 мг 2,4 мг Бета-каротин (Провітамін A) 0,7 мг 1,3 мг 2 мг Відповідає Вітаміну A 111 мкг 14% 222 мкг 28% 333 мкг 42% Лютеїн 0,3 мг 0,7 мг 1 мг Зеаксантин 0,02 мг 0,04 мг 0,06 мг Вітамін C 60 мг 75% 120 мг 150% 180 мг 225% Вітамін K (фітоменадіон) 10 мкг 13% 20 мкг 27% 30 мкг 40% Вітамін D3 (кальцифероли) 7 мкг 133% 13 мкг 267% 20 мкг 400% Мінерали та мікроелементи Магній 33,3 мг 9% 66,7 мг 18% 100 мг 27% Цинк 5 мг 50% 10 мг 100% 15 мг 150% Залізо 4,7 мг 33% 9,3 мг 67% 14 мг 100% Марганець 0,7 мг 33% 1,3 мг 67% 2 мг 100% Мідь 167 мкг 17% 333 мкг 33% 500 мкг 50% Селен 33 мкг 61% 67 мкг 121% 100 мкг 182% Молібден 27 мкг 53% 53 мкг 107% 80 мкг 160% Хром 20 мкг 50% 40 мкг 100% 60 мкг 150% Інші активні речовини Цитрусові біофлавоноіди 20 мг 40 мг 60 мг Лікопін 100 мкг 200 мкг 300 мкг



*ЕХЦ- еталонна харчова цінність (щоденна рекомендація для споживання вітамінів і мінералів)