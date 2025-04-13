Імун 44
Імун 44 інструкція із застосування
Склад
Вітамін В1 як тіамін, тіамінпірофосфат (TПФ), тіамінтрифосфат (TTФ);
Вітамін В2 як рибофлавін, флавінмононуклеотид (ФМН), флавінаденіндинуклеотид (ФАД);
Вітамін В3 як ніацин, нікотинамідаденіндинуклеотид (НАД), нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат (НАДФ);
Вітамін В5 як пантотенова кислота, коензим А;
Вітамін B6 як піридоксин, піридоксол, піридоксамін;
Вітамін В7 як біотин, біоцитин;
Вітамін B9 як фолієва кислота, фолат;
Вітамін В12 як ціанокобаламін, метилкобаламін.
— Комплекс «PLANTOVIR»
Містить складну суміш поліфенолів, отриманих шляхом стандартизованої екстракції з високоякісних рослин, які є важливою складовою функціонування імунної системи.
— Додаткові вітаміни, мінерали, тощо:
Не подразнюючий шлунок Вітамін С
Вітамін Е, Лютеїн, Зеаксантин, Вітамін К, Вітамін D3
Вітамін А з натурального бета-каротину
Мікроелементи : cелен, магній, залізо, мідь, цинк, марганець, тощо.
Імун-44 сприяє:
— поліпшенню функції імунної системи
— прискоренню імунної відповіді
— зміцненню імунної системи
Засіб допомагає швидкому та ефективному реагуванню всіх ланок імунної системи, як на біологічний захист організму, так і на відновлення власних клітин та нормалізації функцій, завдяки сукупному впливу 2-х запатентованих комплексів «PHYTO-PANMOL» та «PLANTOVIR», які доповнені низкою вітамінів, мінералів і мікроелементів.
Добова доза Імун-44 містить активні речовини:
|1 капс
|ЕХЦ* (1капс.)
|2 капс
|ЕХЦ* (2капс.)
|Макс. добова доза (3 капс.)
|ЕХЦ* (3 капс.)
|Plantovir® (екстракт з Цистус Інкантус)
|16,7 мг
|33,3 мг
|50 мг
|Загальна кількість стандартизованих поліфенолів
|10,8 мг
|21,7 мг
|32,5 мг
|Біологічно активні вітаміни
|Вітамін B1 (тіамін)
|1,4 мг
|127%
|2,8 мг
|254%
|4,2 мг
|381%
|Вітамін B2 (рибофлавін)
|1,6 мг
|114%
|3,2 мг
|228%
|4,8 мг
|342%
|Вітамін B3 (нікотинова кислота)
|8 мг
|50%
|16 мг
|100%
|24 мг
|150%
|Вітамін B5 (пантотенова кислота)
|6 мг
|100%
|12 мг
|200%
|18 мг
|300%
|Вітамін B6 (піридоксин)
|2 мг
|142%
|4 мг
|284%
|6 мг
|427%
|Вітамін B7 (біотин)
|149 мкг
|297%
|297 мкг
|594%
|446 мкг
|891%
|Вітамін B9 (фолієва кислота)
|200 мкг
|100%
|400 мкг
|200%
|600 мкг
|300%
|Вітамін B12 (кобаламін)
|1 мкг
|41%
|2 мкг
|82%
|3 мкг
|123%
|Вітаміни
|Вітамін E (токоферол)
|10 мг
|83%
|20 мг
|167%
|30 мг
|250%
|Токотріенол
|0,8 мг
|1,6 мг
|2,4 мг
|Бета-каротин (Провітамін A)
|0,7 мг
|1,3 мг
|2 мг
|Відповідає Вітаміну A
|111 мкг
|14%
|222 мкг
|28%
|333 мкг
|42%
|Лютеїн
|0,3 мг
|0,7 мг
|1 мг
|Зеаксантин
|0,02 мг
|0,04 мг
|0,06 мг
|Вітамін C
|60 мг
|75%
|120 мг
|150%
|180 мг
|225%
|Вітамін K (фітоменадіон)
|10 мкг
|13%
|20 мкг
|27%
|30 мкг
|40%
|Вітамін D3 (кальцифероли)
|7 мкг
|133%
|13 мкг
|267%
|20 мкг
|400%
|Мінерали та мікроелементи
|Магній
|33,3 мг
|9%
|66,7 мг
|18%
|100 мг
|27%
|Цинк
|5 мг
|50%
|10 мг
|100%
|15 мг
|150%
|Залізо
|4,7 мг
|33%
|9,3 мг
|67%
|14 мг
|100%
|Марганець
|0,7 мг
|33%
|1,3 мг
|67%
|2 мг
|100%
|Мідь
|167 мкг
|17%
|333 мкг
|33%
|500 мкг
|50%
|Селен
|33 мкг
|61%
|67 мкг
|121%
|100 мкг
|182%
|Молібден
|27 мкг
|53%
|53 мкг
|107%
|80 мкг
|160%
|Хром
|20 мкг
|50%
|40 мкг
|100%
|60 мкг
|150%
|Інші активні речовини
|Цитрусові біофлавоноіди
|20 мг
|40 мг
|60 мг
|Лікопін
|100 мкг
|200 мкг
|300 мкг
*ЕХЦ- еталонна харчова цінність (щоденна рекомендація для споживання вітамінів і мінералів)
Спосіб застосування та дози
Для загального зміцнення імунної системи — 2 капсули на день (вранці та ввечері).
Для зміцнення імунної системи під час імунологічного стресу — 3 капсули на день.
Діти
Дітям віком від 4 до 7 років — по 1 капсулі на день (вранці).
Не містить лактози і глютену.
Оболонка капсули повністю з рослинних компонентів.
Підходить для вегетаріанців.
ЕКОФАРМ — це якісні препарати з Австрії.
Завдяки нутріологічним дослідженням, які проводяться лабораторіями австрійської групи компаній Екофарм з 1980-х років, стала можливою розробка нового покоління необхідних для організму людини речовин: рослинних вітамінів, мінералів, мікроелементів та незамінних жирних кислот, з пророщеного насіння зернових, порошкоподібних мінералів та насіння олійних культур і картоплі високої якості. Завдяки повністю рослинному та збалансованому складу, ці високоякісні живильні комплекси отримали назву «PHYTO-PANMOL» (Phyto — від грецького «рослинний»; Pan — гр. «все»; moles — від латинського «маса»; молекули — частинки).