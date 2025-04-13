Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Ваговий баланс-формула корекції ваги (Weight balance)

ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ВАГОВИЙ БАЛАНС - ФОРМУЛА КОРЕКЦІЇ ВАГИ" таблетки 0,4 г банка №90
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ДАНІКА
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки