Київ
Про товар
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ваговий баланс-формула корекції ваги (Weight balance)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
ДАНІКА
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
90 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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