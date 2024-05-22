ГЕНІУС ПЛЮС (GENIUS PLUS) (321788) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
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ГЕНІУС ПЛЮС інструкція із застосування
Характеристика
до складу дієтичної добавки Геніус плюс входять два основних природних компоненти, які зумовлюють її біологічні властивості.
L-5-гідрокситриптофан (5-НТР) є амінокислотою, отриманою шляхом екстракції з насіння африканського дерева Грифонія (Griffonia simplicifolia). 5-НТР утворюється в організмі людини при перетворенні незамінної амінокислоти L-триптофану в серотонін, який є одним із головних нейромедіаторів ЦНС. Серотонін впливає на емоційний стан людини, зокрема на відчуття емоційного благополуччя.
Незбалансоване харчування (тривале вживання їжі з високим вмістом кофеїну, низьким вмістом білків, високим або низьким вмістом вуглеводів, дефіцит вітамінів групи B, магнію, кальцію), нестача впливу сонячних променів (особливо в осінньо-зимовий період), хронічний стрес, емоційне і розумове перевантаження та інші чинники можуть викликати дефіцит серотоніну, що проявляється тривогою, дратівливістю, пригніченістю, підвищеною втомлюваностю, розладами апетиту, безсонням. Геніус плюс (5-НТР + Гінкго білоба) як додаткове джерело 5-НТР сприяє нормалізації рівня серотоніну та зменшенню проявів його дефіциту в організмі.
Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу екстракту листя Гінкго білоба (Ginkgo biloba L.), сприяє нормалізації обміну речовин у клітинах, виявляє антигіпоксичну та антиоксидантну властивість, покращує периферичний та мозковий кровообіг, запобігає тромбоутворенню, виявляє протинабрякові властивості. Сприяє покращенню уваги, пам’яті, запобігає зниженню розумової та фізичної працездатності.
Рекомендації з вживання
вживати по рекомендації лікаря як додаткове джерело природних біологічно активних компонентів: амінокислоти 5-НТР, флавоноїдів, гінкголідов, білобалідів із метою поліпшення емоційного стану, зменшення вираженості занепокоєння при розумовому та нервовому перевантажені, незбалансованому харчуванні, для підвищення розумової та фізичної працездатності.
Вживати по 1 капсулі 2–3 рази на добу під час прийому їжі. Капсули не розжовують, запивають достатньою кількістю рідини. Добова кількість 5-НТР — 100–150 мг, екстракту листя Гінкго білоба — 80–120 мг. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів продукту, період вагітності та годування груддю, дітячий вік.
Побічна дія
при виникненні небажаних явищ при використанні дієтичної добавки, особливо на початку її вживання, слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
не використовувати як замінник збалансованого харчування і здорового способу життя.
Не слід вживати в разі застосування карбідопи або засобів із серотонінергічною активністю.
ГеніусПлюс (5-НТР + гінкго білоба) може викликати сонливість, тому слід дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами чи виконанні робіт, що потребують підвищеної уваги.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C.