до складу дієтичної добавки Геніус плюс входять два основних природних компоненти, які зумовлюють її біологічні властивості.

L-5-гідрокситриптофан (5-НТР) є амінокислотою, отриманою шляхом екстракції з насіння африканського дерева Грифонія (Griffonia simplicifolia). 5-НТР утворюється в організмі людини при перетворенні незамінної амінокислоти L-триптофану в серотонін, який є одним із головних нейромедіаторів ЦНС. Серотонін впливає на емоційний стан людини, зокрема на відчуття емоційного благополуччя.

Незбалансоване харчування (тривале вживання їжі з високим вмістом кофеїну, низьким вмістом білків, високим або низьким вмістом вуглеводів, дефіцит вітамінів групи B, магнію, кальцію), нестача впливу сонячних променів (особливо в осінньо-зимовий період), хронічний стрес, емоційне і розумове перевантаження та інші чинники можуть викликати дефіцит серотоніну, що проявляється тривогою, дратівливістю, пригніченістю, підвищеною втомлюваностю, розладами апетиту, безсонням. Геніус плюс (5-НТР + Гінкго білоба) як додаткове джерело 5-НТР сприяє нормалізації рівня серотоніну та зменшенню проявів його дефіциту в організмі.

Комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу екстракту листя Гінкго білоба (Ginkgo biloba L.), сприяє нормалізації обміну речовин у клітинах, виявляє антигіпоксичну та антиоксидантну властивість, покращує периферичний та мозковий кровообіг, запобігає тромбоутворенню, виявляє протинабрякові властивості. Сприяє покращенню уваги, пам’яті, запобігає зниженню розумової та фізичної працездатності.

