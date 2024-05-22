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Вівокапс 16 форте (Vivocaps 16 forte) (321690) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вівокапс 16 форте (Vivocaps 16 forte)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
16 шт Немає в наявності
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Виробник
Кількість штук в упаковці
16 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику