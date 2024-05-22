Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовинДієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесівБалансид (Balansid) Балансид (Balansid) (321688) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 30 шт, 500 мг Немає в наявності 30 шт, 150 мг Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Naari PTE. Limited Форма випуску Капсули Дозування 500 мг Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів