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Вітатон мультиомега (Vitaton multiomega) (321609) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітатон мультиомега (Vitaton multiomega)
Ціна в місті Київ
від 259,98 грн
Без рецепта
1 шт від 259,98 грн 1 шт від 406,76 грн
В наявності в 609 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Об'єм
165 мл
Дієтичні добавки
2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот

Вітатон мультиомега інструкція із застосування

Склад

Склад

1 чайна ложка

(5 мл)

2 чайні ложки

(10 мл)

ОЛІЯ З МОРСКИХ РИБ

В тому числі

1058 мг

 

 

 

2116 мг

 

 

 

 Докозагексаєнова кислота (ДГК)

125 мг

 

250 мг

 

 Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК)

195 мг

 

390 мг

 

Вітамін A

400 мкг

50% РДД

800 мкг

100% РДД

Вітамін D

5 мкг

100% РДД

10 мкг

200% РДД

Вітамін E

6 мг

50% РДД

12 мг

100% РДД

Вітамін C

40 мг

50% РДД

80 мг

100% РДД

Цинк

2,5 мг

25% РДД

5 мг

50% РДД

Йод

37,5 мкг

25% РДД

75 мкг

50% РДД

Тіамін (Вітамін B1)

0,55 мг

50% РДД

1,1 мг

100% РДД

Рибофлавін (Вітамін B2)

0,7 мг

50% РДД

1,4 мг

100% РДД

Нікотинова кислота (Вітамін PP)

8 мг

50% РДД

16 мг

100% РДД

Вітамін B6

0,7 мг

50% РДД

1,4 мг

100% РДД

Фолієва кислота

100 мкг

50% РДД

200 мкг

100% РДД

Вітамін B12

1,25 мкг

50% РДД

2,5 мкг

100% РДД

Біотин

25 мкг

50% РДД

50 мкг

100% РДД

Пантотенова кислота

3 мг

50% РДД

6 мг

100% РДД

% РДД — відсоток від рекомендованої денної дози.

Спосіб застосування та дози

Діти віком від 1 року до 3: 1 чайна ложка на день (5 мл) до або після їжі. Діти віком від 3 років та дорослі: 2 чайні ложки на день (10 мл) до або після їжі.

Не перевищувати рекомендовані порції для споживання протягом дня. Не рекомендується для людей, які страждають алергією до будь-яких компонентів препарату. Цей продукт містить інгредієнти, отримані з риби.

Перед вживанням добре збовтати. У процесі виробництва не використовується цукор.

Форма випуску

Консистенція сиропу у флаконах 165 мл.

Умови зберігання

Продукт зберігати при кімнатній температурі в місцях, недоступних для дітей. Захищати від світла та вологи. Після відкриття пляшки, продукт повинен зберігатися в холодильнику. Споживайте протягом 60 днів.

Термін придатності

24 місяці.

Вироблено в Польщі на замовлення та під контролем «NEWTONE PHARMA LIMITED», Велика Британія.

ВІТАТОН МУЛЬТІОМЕГА СИРОП
ВІТАТОН МУЛЬТІОМЕГА СИРОП сироп 165 мл, №1
від 259,98 грн
В наявності в 609 аптеках
Ціни в аптеках
ВІТАТОН МУЛЬТІОМЕГА СИРОП
ВІТАТОН МУЛЬТІОМЕГА СИРОП сироп 165 мл, №1
від 259,98 грн
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