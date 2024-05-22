Діти віком від 1 року до 3: 1 чайна ложка на день (5 мл) до або після їжі. Діти віком від 3 років та дорослі: 2 чайні ложки на день (10 мл) до або після їжі.

Не перевищувати рекомендовані порції для споживання протягом дня. Не рекомендується для людей, які страждають алергією до будь-яких компонентів препарату. Цей продукт містить інгредієнти, отримані з риби.

Перед вживанням добре збовтати. У процесі виробництва не використовується цукор.