Вітатон мультиомега (Vitaton multiomega) (321609) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вітатон мультиомега інструкція із застосування
Склад
Склад
1 чайна ложка
(5 мл)
2 чайні ложки
(10 мл)
ОЛІЯ З МОРСКИХ РИБ
В тому числі
1058 мг
2116 мг
Докозагексаєнова кислота (ДГК)
125 мг
250 мг
Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК)
195 мг
390 мг
Вітамін A
400 мкг
50% РДД
800 мкг
100% РДД
Вітамін D
5 мкг
100% РДД
10 мкг
200% РДД
Вітамін E
6 мг
50% РДД
12 мг
100% РДД
Вітамін C
40 мг
50% РДД
80 мг
100% РДД
Цинк
2,5 мг
25% РДД
5 мг
50% РДД
Йод
37,5 мкг
25% РДД
75 мкг
50% РДД
Тіамін (Вітамін B1)
0,55 мг
50% РДД
1,1 мг
100% РДД
Рибофлавін (Вітамін B2)
0,7 мг
50% РДД
1,4 мг
100% РДД
Нікотинова кислота (Вітамін PP)
8 мг
50% РДД
16 мг
100% РДД
Вітамін B6
0,7 мг
50% РДД
1,4 мг
100% РДД
Фолієва кислота
100 мкг
50% РДД
200 мкг
100% РДД
Вітамін B12
1,25 мкг
50% РДД
2,5 мкг
100% РДД
Біотин
25 мкг
50% РДД
50 мкг
100% РДД
Пантотенова кислота
3 мг
50% РДД
6 мг
100% РДД
% РДД — відсоток від рекомендованої денної дози.
Спосіб застосування та дози
Діти віком від 1 року до 3: 1 чайна ложка на день (5 мл) до або після їжі. Діти віком від 3 років та дорослі: 2 чайні ложки на день (10 мл) до або після їжі.
Не перевищувати рекомендовані порції для споживання протягом дня. Не рекомендується для людей, які страждають алергією до будь-яких компонентів препарату. Цей продукт містить інгредієнти, отримані з риби.
Перед вживанням добре збовтати. У процесі виробництва не використовується цукор.
Форма випуску
Консистенція сиропу у флаконах 165 мл.
Умови зберігання
Продукт зберігати при кімнатній температурі в місцях, недоступних для дітей. Захищати від світла та вологи. Після відкриття пляшки, продукт повинен зберігатися в холодильнику. Споживайте протягом 60 днів.
Термін придатності
24 місяці.
Вироблено в Польщі на замовлення та під контролем «NEWTONE PHARMA LIMITED», Велика Британія.