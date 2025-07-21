ЛІНКАС НОВА СИРОП (LINKUS NOVA SIRUP)
ЛІНКАС НОВА СИРОП інструкція із застосування
Спосіб застосування
Препарат призначений для перорального застосування. Сироп не слід розбавляти водою. Препарат приймають незалежно від прийому їжі. Тривалість курсу лікування і дози препарату визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.
Дорослим і підліткам у віці старше 12 років зазвичай призначають по 10 мл (2 чайні ложки) препарату 3–4 рази на день.
Дітям у віці від 7 до 12 років зазвичай призначають по 5 мл (1 чайна ложка) препарату 4 рази на день.
Дітям у віці від 2 до 6 років призначають по 5 мл (1 чайна ложка) препарату 3 рази на день.
Дітям у віці від 6 місяців до 1 року призначають по 2,5 мл (1/2 чайної ложки) препарату 3–4 рази на день.
Тривалість курсу лікування зазвичай становить від 3 до 7 днів.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до окремих компонентів препарату.
Препарат не застосовують для лікування дітей віком молодше 6 місяців у зв'язку з відсутністю даних щодо безпеки й ефективності препарату у даній віковій категорії.
Жінкам у період вагітності препарат може бути призначений лікарем у випадку, якщо очікувана користь для матері вище, ніж потенційні ризики для плода. При необхідності застосування препарату в період лактації слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказано одночасне застосування препарату з лікарськими засобами, що пригнічують кашель, у тому числі кодеїном і либексином.
Форма випуску
Флакон 120 мл.