Препарат призначений для перорального застосування. Сироп не слід розбавляти водою. Препарат приймають незалежно від прийому їжі. Тривалість курсу лікування і дози препарату визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Дорослим і підліткам у віці старше 12 років зазвичай призначають по 10 мл (2 чайні ложки) препарату 3–4 рази на день.

Дітям у віці від 7 до 12 років зазвичай призначають по 5 мл (1 чайна ложка) препарату 4 рази на день.

Дітям у віці від 2 до 6 років призначають по 5 мл (1 чайна ложка) препарату 3 рази на день.

Дітям у віці від 6 місяців до 1 року призначають по 2,5 мл (1/2 чайної ложки) препарату 3–4 рази на день.

Тривалість курсу лікування зазвичай становить від 3 до 7 днів.