Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастролакт (Gastrolakt) Гастролакт (Gastrolakt) (321549) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 119,00 грн Без рецепта 30 шт від 119,00 грн В наявності в 395 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фармасайнс Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ