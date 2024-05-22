Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТГастролакт (Gastrolakt)

Гастролакт (Gastrolakt) (321549) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Гастролакт (Gastrolakt)
Ціна в місті Київ
від 119,00 грн
Без рецепта
30 шт від 119,00 грн
В наявності в 395 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.1. Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ