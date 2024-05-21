Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїАгарік бразильський (Agarik) Агарік бразильський (Agarik) (321472) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 257,60 грн Без рецепта 1 шт від 257,60 грн В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітобіотехнології Форма випуску Краплі Об'єм 100 мл Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії