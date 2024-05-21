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Агарік бразильський (Agarik) (321472) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Агарік бразильський (Agarik)
Ціна в місті Київ
від 257,60 грн
Без рецепта
1 шт від 257,60 грн
В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Краплі
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії