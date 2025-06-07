Дієтичні добавки м'якої тонізуючої дії

ЛАНГЕНА (LANGENA)

Лангена капсули тверді блістер №30
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Уорлд Медицин Європа
Форма випуску
Капсули тверді
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки

ЛАНГЕНА інструкція із застосування

Склад

1 капсула тверда містить: основні речовини: коензим Q10 — 50 мг; сухий екстракт кореня женьшеню стандартизований (Panax ginseng) — 40 мг (гінзенозиди >4,5 мг); сухий екстракт листя гінкго білоба стандартизований (Ginkgo biloba) — 40 мг (флавонові глікозиди >9,6 мг); сухий екстракт плодів чорної смородини стандартизований (Ribes nigrum) — 30 мг (антоціанідини >1,5 мг).
Допоміжні речовини: наповнювачі — кальцію карбонат, кальцію гідрофосфат безводний, магнію стеарат, кремнезем колоїдний; капсула: желатин; барвники — цукровий колер III, титану діоксид.

Характеристика

в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин: коензиму Q10, сапонінових і флавонових глікозидів, ефірних олій, терпенових лактонів, флавоноїдів, вітамінів (С, В1, В2), макро- та мікроелементів (залізо, сірка, марганець, кремній), антиоксидантів з метою зміцнення імунітету та підвищення опірності організму, особливо після перенесених виснажливих захворювань, при підвищених фізичних, розумових і емоційних навантаженнях (у тому числі при стресі); відновлення та регенерація клітин шкіри; запобігання передчасному старінню організму, а також при:

  • порушеннях мозкового кровообігу, що супроводжуються розладами уваги та/або пам’яті, зниженням інтелектуальних здібностей, відчуттям занепокоєння і страху, порушеннями сну;
  • вегетативній дистонії, астенії;
  • погіршенні зору;
  • порушеннях периферичного кровообігу та мікроциркуляції;
  • нейросенсорних порушеннях різного генезу.

Рекомендації з вживання

вживати дорослим і дітям віком старше 12 років — по 1 капсулі на добу.
Капсули вживати під час або після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води кімнатної температури.
Тривалість вживання — від 2 тиж до 2 міс, після чого необхідно зробити двотижневу перерву. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів; період вагітності та годування грудьми.

Особливості застосування

не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С.