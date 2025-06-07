в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин: коензиму Q 10 , сапонінових і флавонових глікозидів, ефірних олій, терпенових лактонів, флавоноїдів, вітамінів (С, В 1 , В 2 ), макро- та мікроелементів (залізо, сірка, марганець, кремній), антиоксидантів з метою зміцнення імунітету та підвищення опірності організму, особливо після перенесених виснажливих захворювань, при підвищених фізичних, розумових і емоційних навантаженнях (у тому числі при стресі); відновлення та регенерація клітин шкіри; запобігання передчасному старінню організму, а також при:

порушеннях мозкового кровообігу, що супроводжуються розладами уваги та/або пам’яті, зниженням інтелектуальних здібностей, відчуттям занепокоєння і страху, порушеннями сну;

вегетативній дистонії, астенії;

погіршенні зору;

порушеннях периферичного кровообігу та мікроциркуляції;

нейросенсорних порушеннях різного генезу.