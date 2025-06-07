ЛАНГЕНА (LANGENA)
ЛАНГЕНА інструкція із застосування
Склад
1 капсула тверда містить: основні речовини: коензим Q10 — 50 мг; сухий екстракт кореня женьшеню стандартизований (Panax ginseng) — 40 мг (гінзенозиди >4,5 мг); сухий екстракт листя гінкго білоба стандартизований (Ginkgo biloba) — 40 мг (флавонові глікозиди >9,6 мг); сухий екстракт плодів чорної смородини стандартизований (Ribes nigrum) — 30 мг (антоціанідини >1,5 мг).
Допоміжні речовини: наповнювачі — кальцію карбонат, кальцію гідрофосфат безводний, магнію стеарат, кремнезем колоїдний; капсула: желатин; барвники — цукровий колер III, титану діоксид.
Характеристика
в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біологічно активних речовин: коензиму Q10, сапонінових і флавонових глікозидів, ефірних олій, терпенових лактонів, флавоноїдів, вітамінів (С, В1, В2), макро- та мікроелементів (залізо, сірка, марганець, кремній), антиоксидантів з метою зміцнення імунітету та підвищення опірності організму, особливо після перенесених виснажливих захворювань, при підвищених фізичних, розумових і емоційних навантаженнях (у тому числі при стресі); відновлення та регенерація клітин шкіри; запобігання передчасному старінню організму, а також при:
- порушеннях мозкового кровообігу, що супроводжуються розладами уваги та/або пам’яті, зниженням інтелектуальних здібностей, відчуттям занепокоєння і страху, порушеннями сну;
- вегетативній дистонії, астенії;
- погіршенні зору;
- порушеннях периферичного кровообігу та мікроциркуляції;
- нейросенсорних порушеннях різного генезу.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим і дітям віком старше 12 років — по 1 капсулі на добу.
Капсули вживати під час або після прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю питної води кімнатної температури.
Тривалість вживання — від 2 тиж до 2 міс, після чого необхідно зробити двотижневу перерву. Перед вживанням рекомендується консультація лікаря.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів; період вагітності та годування грудьми.
Особливості застосування
не перевищувати рекомендовану добову дозу. Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.