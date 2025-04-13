Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Рідкий каштан супер форте (Liquid chestnut super forte)
Ціни в
Київ
від
314,82
грн
В 287 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Грінвуд
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
9.2. Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
Ціни в
Київ
від
314,82
грн
В 287 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню