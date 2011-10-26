Борсуковий жир з вітамінним комплексом (Badger fat with a vitamin complex) (321384) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 148,82 грн
Без рецепта
Виробник
Екосвіт Ойл
Об'єм
100 мл
Борсуковий жир з вітамінним комплексом інструкція із застосування
Склад
Борсуковий жир, вітаміни А, Е.
Спосіб застосування
Дорослим і дітям з 14 років 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.
Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Не є лікарським засобом.
Умови зберігання
У сухому прохолодному (5-20 градусів), захищеному від світла, недоступному для дітей місці.
Термін придатності
24 місяці.