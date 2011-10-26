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Борсуковий жир з вітамінним комплексом (Badger fat with a vitamin complex) (321384) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Борсуковий жир з вітамінним комплексом (Badger fat with a vitamin complex)
Ціна в місті Київ
від 148,82 грн
Без рецепта
1 шт від 148,82 грн 1 шт від 63,60 грн 60 шт, 0,3 г від 113,60 грн 60 шт, 0,5 г від 123,96 грн
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В наявності в 41 аптеці
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
2.4. Дієтичні добавки — джерела жирних кислот 7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання

Борсуковий жир з вітамінним комплексом інструкція із застосування

Склад

Борсуковий жир, вітаміни А, Е.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям з 14 років 3 рази на день під час їжі. Тривалість прийому: 1 місяць, прийом можна повторювати 2–3 рази на рік.

Перед прийомом рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Не є лікарським засобом.

Умови зберігання

У сухому прохолодному (5-20 градусів), захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Термін придатності

24 місяці.

БОРСУКОВИЙ ЖИР З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЕЛІКСИР
БОРСУКОВИЙ ЖИР З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЕЛІКСИР" 100 мл, №1
від 148,82 грн
В наявності в 41 аптеці
Ціни в аптеках
БОРСУКОВИЙ ЖИР З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЕЛІКСИР
БОРСУКОВИЙ ЖИР З ВІТАМІННИМ КОМПЛЕКСОМ ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ЕЛІКСИР" 100 мл, №1
від 148,82 грн
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