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Буларди® (Bulardi®) (321376) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Буларди<sup>®</sup> (Bulardi<sup>®</sup>)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
10 шт Немає в наявності 10 шт, 450 мг Немає в наявності
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Виробник
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику