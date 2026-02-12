Житомир
Про товар
Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Мелілотін (Melilotin)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Віларус
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Форма випуску
Краплі
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Реєстрація
05.03.02-04/4085 від 18.02.2015
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню