Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі

Лотос схуднення (Lotus slimming)

ЛОТОС СХУДНЕННЯ таблетки №40
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Кортес
Дієтичні добавки
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
40 шт.