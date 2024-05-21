1 капсула містить: екстракт плодів якірців сланких (Tribulus terrestris) — 250 mg (мг); екстракт коренів і листя вітанії снодійної (Withania somnifera) — 100 mg (мг); екстракт плодів бобів оксамитових (Mucuna pruriens) — 90 mg (мг); екстракт кореня спаржі гроновидної (Asparagus adscendens) — 80 mg (мг); апілак (Royal jelly) — 10 mg (мг); йохімбіну гідрохлориду (Yohimbine HCl USP) — 2,5 mg (мг);

допоміжні речовини:

антиспікаючий агент кремнію діоксид колоїдний безводний, загущувач полівінілпіролідон (PVP K30), консервант бензоат натрію;

капсула:

желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4R (E 124), барвник синій патентований (Е 131), барвник титану діоксид, барвник кармоїзин (Е 122), барвник флоксин В, консерванти метилпарабен та пропилпарабен, консервант лаурисульфат натрію.

Містить барвники Е 124, Е 122, які можуть мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.