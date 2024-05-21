Адріус (Adrius) (321274) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Адріус інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить: екстракт плодів якірців сланких (Tribulus terrestris) — 250 mg (мг); екстракт коренів і листя вітанії снодійної (Withania somnifera) — 100 mg (мг); екстракт плодів бобів оксамитових (Mucuna pruriens) — 90 mg (мг); екстракт кореня спаржі гроновидної (Asparagus adscendens) — 80 mg (мг); апілак (Royal jelly) — 10 mg (мг); йохімбіну гідрохлориду (Yohimbine HCl USP) — 2,5 mg (мг);
допоміжні речовини:
антиспікаючий агент кремнію діоксид колоїдний безводний, загущувач полівінілпіролідон (PVP K30), консервант бензоат натрію;
капсула:
желюючий агент желатин, вода очищена, барвник понсо 4R (E 124), барвник синій патентований (Е 131), барвник титану діоксид, барвник кармоїзин (Е 122), барвник флоксин В, консерванти метилпарабен та пропилпарабен, консервант лаурисульфат натрію.
Містить барвники Е 124, Е 122, які можуть мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей.
Протипоказання
Діти, індивідуальна чутливість до компонентів.
Термін придатності
3 роки від дати виробництва.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці
Форма випуску
капсули по 30 штук в упаковці.
|на 100 g (г)
|на 1 капсулу (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|1469,68 kJ (кДж)
351,60 kcal (ккал)
|8,251 kJ (кДж)
1,974 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|15,00 g (г)
|0,084 g (г)
|жирів
|0,40 g (г)
|0,002 g (г)
|вуглеводів
|72,00 g (г)
|0,405 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сетор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія, тел. + 91 114 70 50 531. Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.