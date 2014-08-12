Приймати дітям у віці від 7 до 12 років — по ½ чайної ложки, дорослим і дітям старше 12 років — по 1 чайній ложці 2 рази в день за 30 хвилин до прийому їжі.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.