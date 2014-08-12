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Бронхо-мікс з імбиром (Broncho-mix with ginger) (321255) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бронхо-мікс з імбиром (Broncho-mix with ginger)
Ціна в місті Київ
від 69,00 грн
Без рецепта
1 шт від 69,00 грн
В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
7.1. Дієтичні добавки, що сприяють регуляції функціі органів дихання
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/51473 від 12.08.2014

Бронхо-мікс з імбиром інструкція із застосування

Спосіб застосування

Приймати дітям у віці від 7 до 12 років — по ½ чайної ложки, дорослим і дітям старше 12 років — по 1 чайній ложці 2 рази в день за 30 хвилин до прийому їжі.

Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.

БРОНХО-МІКС З ІМБИРОМ ФІТОСИРОП
БРОНХО-МІКС З ІМБИРОМ ФІТОСИРОП 100 мл, №1
від 69,00 грн
В наявності в 6 аптеках
Ціни в аптеках
БРОНХО-МІКС З ІМБИРОМ ФІТОСИРОП
БРОНХО-МІКС З ІМБИРОМ ФІТОСИРОП 100 мл, №1
від 69,00 грн
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