Бронхо-мікс з імбиром (Broncho-mix with ginger) (321255) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 69,00 грн
Без рецепта
Виробник
Фітопродукт
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/51473 від 12.08.2014
Бронхо-мікс з імбиром інструкція із застосування
Спосіб застосування
Приймати дітям у віці від 7 до 12 років — по ½ чайної ложки, дорослим і дітям старше 12 років — по 1 чайній ложці 2 рази в день за 30 хвилин до прийому їжі.
Штрих-код / Barcode / Prodact Code / EAN / UPC / ISBNCode: 4820159300969.
БРОНХО-МІКС З ІМБИРОМ ФІТОСИРОП 100 мл, №1
від 69,00 грн