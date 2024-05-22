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Ацидофилус плюс (321244) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Ацидофилус плюс
Ціна в місті Київ
від 471,06 грн
Без рецепта
60 шт від 471,06 грн
В наявності в 18 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику