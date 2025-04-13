Київ
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Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Золотий щит (Golden shield)
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Вітера
Форма випуску
Таблетки, вкриті оболонкою
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
800 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
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