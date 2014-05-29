Бета-Імун (Beta-Immun) (321230) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Бета-Імун інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні інгредієнти: Бета-глюкан — 100 мг (бета-глюкани 1,3 і 1,6 — 70%), селен — 15 мкг (у формі з селена хелату), екстракт шкірки чорного горіха — 40 мг;
допоміжні речовини: орісіл, кальцію стеарат, лактоза, целюлоза мікрокристалічна.
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки — 21.0 г, вуглеводи — 7.0 г, жири — 0 г; 112 ккал (469 кДж).
Спосіб застосування та дози
Застосовувати дорослим по 1 капсулі на добу — для попередження розвитку захворювань; по 2–3 капсули на добу — при інфекційних і запальних захворюваннях. Вживати за 30 хвилин до або після їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 1–2 місяці, при необхідності можна повторити кілька разів в рік. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації.
Не є лікарським засобом.