Застосовувати дорослим по 1 капсулі на добу — для попередження розвитку захворювань; по 2–3 капсули на добу — при інфекційних і запальних захворюваннях. Вживати за 30 хвилин до або після їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 1–2 місяці, при необхідності можна повторити кілька разів в рік. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.