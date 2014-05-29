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Бета-Імун (Beta-Immun) (321230) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Бета-Імун (Beta-Immun)
Ціна в місті Київ
від 285,94 грн
Без рецепта
30 шт, 320 мг від 285,94 грн
В наявності в 93 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
320 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
4.1. Дієтичні добавки — імуномодулятори
Реєстраційне посвідчення
05.03.02-04/35906 від 29.05.2014

Бета-Імун інструкція із застосування

Склад

1 капсула містить:

активні інгредієнти: Бета-глюкан — 100 мг (бета-глюкани 1,3 і 1,6 — 70%), селен — 15 мкг (у формі з селена хелату), екстракт шкірки чорного горіха — 40 мг;

допоміжні речовини: орісіл, кальцію стеарат, лактоза, целюлоза мікрокристалічна.

Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г добавки: білки — 21.0 г, вуглеводи — 7.0 г, жири — 0 г; 112 ккал (469 кДж).

Спосіб застосування та дози

Застосовувати дорослим по 1 капсулі на добу — для попередження розвитку захворювань; по 2–3 капсули на добу — при інфекційних і запальних захворюваннях. Вживати за 30 хвилин до або після їжі, запиваючи водою. Курс вживання — 1–2 місяці, при необхідності можна повторити кілька разів в рік. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність і період лактації.

Не є лікарським засобом.

БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ капсули 320 мг, №30
від 285,94 грн
В наявності в 93 аптеках
Ціни в аптеках
БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
БЕТА-ІМУН ДОБАВКА ДІЄТИЧНА НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ капсули 320 мг, №30
від 285,94 грн
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