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Біфіформ® Плюс (Bifiform® Plus) (321229) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Біфіформ<sup>®</sup> Плюс (Bifiform<sup>®</sup> Plus)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
20 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику